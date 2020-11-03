Посол ФРГ: Получить реальные гарантии по Будапештскому меморандуму Украине невозможно

По словам Фельдхузен, Германия работает с США, Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по разрешению конфликта на Донбассе.

Будапештский меморандум является политической декларацией, поэтому получить реальные гарантии по этому документу практически невозможно.

Об этом заявила в интервью "Интерфакс-Украина" посол ФРГ в Украине Анка Фельдхузен.

"Будапештский меморандум - это политическая декларация и не более, это не международный договор. Я помню, когда в 2014 году впервые шла речь о Будапештском меморандуме, мне звонили из Германии и спрашивали, что это? Я была в Украине, когда его подписали в 1994 году, но тогда никто о нем уже не помнил. Это политическая декларация, то есть получить эти гарантии сегодня просто невозможно", - сказала Фельдхузен.

По ее словам, Германия работает с США , Великобританией, Канадой и информирует об усилиях по разрешению конфликта на Донбассе.

"Что мы действительно делаем, это мы говорим с нашими партнерами. Есть Минский формат, нормандская четверка. Мы всегда говорим и с США , и с Великобританией, также с Канадой, которая не подписывала Будапештский меморандум, но мы работаем вместе, мы их информируем. Если они поддерживают наши усилия - тем лучше", - отметила посол.

Фельдхузен добавила, что гораздо важнее расширения "нормандского формата", чтобы эти страны поддержали и усилия Германии, и саму Украину.

"Если Украина хочет расширить имеющиеся форматы, я даже не знаю, были бы США , Великобритания, Канада готовы к этому? Все-таки "нормандский формат" неплохо работает, и иметь больший круг участников - это больше координировать позиции. Найти даты для возможной встречи уже сейчас сложно, а если будет семь или восемь участников - это еще хуже. Как нам кажется, гораздо важнее, чтобы эти страны поддержали наши усилия, Украину, и поэтому нужно с ними постоянно говорить", - отметила посол.

Напомним, что вопрос о том, нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, был итоговым в опросе Владимира Зеленского, проводившемся 25 октября, в день местных выборов.

В Офисе президента отметили, что содержание документа, подписанного в 1994 году, состоит в том, что Украина отказалась от третьего по мощности ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности и незыблемости действующих границ со стороны ведущих военных держав мира.

Страны-подписанты гарантировали воздержание от угрозы или использования силы против территориальной целостности или политической независимости Украины, а также что никакое их оружие не будет использоваться против Украины. Кроме того, они обязались воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом получить какие-либо преимущества.

"Анализируя Будапештский меморандум, приходим к выводу, что гарантии безопасности в отношении Украины были нарушены еще задолго до 2014 года. Например, стоит вспомнить известное пограничное противостояние в 2003 году в конфликте вокруг острова Тузла, что угрожало территориальной целостности Украины. Не менее опасными можно считать так называемые газовые войны, являющиеся проявлением сознательного экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам Украину", - отметили в Офисе президента.