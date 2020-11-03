Представитель Зеленского в КС: РоSSия через "агентов влияния" атаковала украинское антикоррупционное законодательство

Представитель президента Украины в Конституционном суде, народный депутат "Слуги народа" Федор Вениславский заявил, что РоSSия атаковала украинские основополагающие ценности и с помощью «агентов влияния», в том числе и в парламенте, повлияла на отмену ряда положений антикоррупционного законодательства.

Об этом он заявил во время выступления в Верховной Раде.

"В Конституционном суде есть группа судей, которые откровенно симпатизируют РоSSии. Возглавляет эту группу глава Конституционного суда", - заявил он. Вениславский призвал поддержать предложение Зеленского о немедленной отставке судей КС.

"Если они этого не сделают - это сделает парламент. А если он этого не сделает - это может сделать улица", - заявил он.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предполагает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного суда, которые не голосовали за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В этом случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Однако Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосовать за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного суда.

Это может произойти в случае, если будет политический конфликт.

Впрочем, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского, который предусматривает роспуск Конституционного суда, не попадет в зал Верховной Рады на голосование.

Она отметила, что за этот документ может не набраться достаточного количества голосов, а фракция больше склоняется к альтернативному законопроекту.

В Раде также зарегистрировали законопроект при соавторстве Разумкова, который восстанавливает действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции" - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.