В Раде собирают подписи за отставку судей Конституционного суда

Народные депутаты собирают подписи за отставку судей Конституционного суда на фоне отмены ряда положений антикоррупционного законодательства.

Об этом сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк на своем канале в Telegram.

"Говорят, что подписей будет больше 300. А еще есть обоснованное мнение, что такое обращение будет иметь необходимый эффект", - отметил Железняк.

Он добавил, что также в парламенте собирают подписи в поддержку законопроекта об увеличении кворума судей КС с 12 до 17 человек.

О создании соответствующего законопроекта вчера сообщили нардепы "Голоса" и "Слуги народа".

В частности, в статье 10 о полномочности суда предлагается увеличить кворум с 12 до 17 судей. Сейчас Конституционный суд состоит из 18 судей.

Напомним, что вчера президент Украины Владимир Зеленский призвал судей Конституционного суда добровольно уйти в отставку. Он сказал, что те судьи, которые уйдут в отставку и которые не поддерживали отмену положений антикоррупционного законодательства, смогут претендовать на переназначение.

Кроме того, Зеленский настаивает на принятии законопроекта, который предусматривает роспуск состава Конституционного суда. Зеленский заявил, что не исключает роспуска парламента в случае отказа голосования за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного суда.

Это может произойти в случае, если будет политический конфликт.

Впрочем, нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского, предусматривающий роспуск Конституционного суда, не попадет в зал Верховной Рады на голосование.

Она отметила, что за этот документ может не набраться достаточного количества голосов, а фракция больше склоняется к альтернативному законопроекту.

В Раде также зарегистрировали законопроект в соавторстве Разумкова, который восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.