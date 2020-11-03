У Конституционного суда собрался митинг в поддержку закона о языке

Конституционное представление по закону поступило от 51 депутата.

Фото: Александр Рудоманов

Конституционный суд на пленарном заседании 3 ноября продолжает рассмотрение конституционного представления 51 народного депутата по Закону Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного“.

Под зданием суда собрался митинг в поддержку языкового закона. По состоянию на 10 утра в акции участвовали несколько сотен участников, сообщил корреспондент LB.ua.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

"По мнению субъекта представления, положения Закона не соответствуют Конституции Украины, которая является выражением суверенной воли украинского народа - граждан Украины всех национальностей", - говорится в представлении депутатов на сайте КС.

В частности, нардепы - авторы представления считают, что ряд статей так называемого закона о языке "нарушает права граждан на использование родного языка, ограничивает доступ граждан к культурной продукции на родном языке и создает атмосферу нетерпимости к языковому многообразию".

Напомним, в повестке дня КС на сегодня, кроме языкового закона, также указано рассмотрение закона о системах гарантирования вкладов физических лиц.

Закон № 2704-VIII "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля прошлого года. Действие закона не распространяется на личную жизнь.

Согласно закону, владеть государственным языком и применять закон при исполнении служебных обязанностей обязаны президент, глава Верховной Рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители государственных учреждений, предприятий и ведомств, государственные служащие и чиновники всех рангов, руководители и личный состав Нацполиции, судьи, адвокаты и нотариусы, руководители учебных заведений, педагоги и медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

В то же время предполагается, что владение украинским станет обязательным для лиц, которые намерены получить гражданство Украины. Для этого необходимо будет сдать экзамен на уровень владения государственным языком.

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