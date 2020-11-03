Глава комитета Рады по нацбезопасности Завитневич заболел ковидом

О самочувствии нардеп не сообщил.

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич (фракция "Слуга народа") получил положительный тест на коронавирус.

Об этом он сообщил утром 3 ноября.

"Вчера вечером получил результат теста на COVID-19, положительный. Кажется, это была пятая попытка с начала пандемии, до этого Бог миловал. Ну ничего, буду лечиться", - написал Завитневич в Facebook.

Ранее сообщалось, что более 60 нардепов и работников Рады уже заболели ковидом.

В конце сентября из-за вспышки коронавируса в Верховной Раде было решено отменить пленарные заседания до 20 октября.

В течение нескольких дней ковид обнаружили у 10 нардепов и сотрудников аппарата. Так, коронавирусом заболела руководитель партии "Голос" Кира Рудык. 29 сентября о положительном тесте на ковид сообщили также пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.