Профильный комитет предлагает увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грн

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении.

"По результатам рассмотрения Бюджетный комитет подготовил проект постановления относительно выводов и предложений, положения которого согласованы с Правительством. Проект Бюджетных выводов предлагает увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - говорится в сообщении на странице комитета в фейсбуке.

Профильный комитет предлагает:

1. Уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса. В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения соответствующей Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.

2. Учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;

обеспечение функционирования дипломатических учреждений;

утилизацию твердого ракетного топлива;

предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;

реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Вместе с тем, комитет предлагает поручить правительству при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для возможного урегулирования соответствующих вопросов, в частности:

повышения государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;

увеличения отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах;

надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников;

увеличения поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

Предложения народных депутатов относительно отдельных субвенций местным бюджетам предложено решать в пределах предусмотренной субвенции на социально-экономическое развитие соответствующих территорий.

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября.

Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.