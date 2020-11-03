Профильный комитет предлагает увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грн

Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября.

Профильный комитет предлагает увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грн
Фото: facebook.com/Юрій-Арістов

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении.

"По результатам рассмотрения Бюджетный комитет подготовил проект постановления относительно выводов и предложений, положения которого согласованы с Правительством. Проект Бюджетных выводов предлагает увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - говорится в сообщении на странице комитета в фейсбуке.

Профильный комитет предлагает:

1. Уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса. В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения соответствующей Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.

2. Учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:

  • отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;
  • обеспечение функционирования дипломатических учреждений;
  • утилизацию твердого ракетного топлива;
  • предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;
  • реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.

Вместе с тем, комитет предлагает поручить правительству при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для возможного урегулирования соответствующих вопросов, в частности:

  • повышения государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;
  • увеличения отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах;
  • надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников;
  • увеличения поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.

Предложения народных депутатов относительно отдельных субвенций местным бюджетам предложено решать в пределах предусмотренной субвенции на социально-экономическое развитие соответствующих территорий.

Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября.

Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в УкраинеИнститут ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Глава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронутГлава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронут
Блок рекламы


Похожие новости
Нардепы "СН" и "Голоса" предлагают увеличить кворум судей Конституционного суда до 17Нардепы "СН" и "Голоса" предлагают увеличить кворум судей Конституционного суда до 17
Комитет свободы слова запретил журналистам "Слідство.Инфо" ходить в РадуКомитет свободы слова запретил журналистам "Слідство.Инфо" ходить в Раду
НАБУ не имело полномочий заявлять о 19 млрд грн убытков в деле Роттердам+НАБУ не имело полномочий заявлять о 19 млрд грн убытков в деле Роттердам+
Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021Бюджетный комитет Рады провалил рассмотрение закона о госбюджете-2021
Профильный комитет сегодня не рассмотрел проект бюджета-2021 (обновлено)Профильный комитет сегодня не рассмотрел проект бюджета-2021 (обновлено)
Кабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собранияхКабмин предлагает уменьшить разрешенное количество людей на массовых собраниях
Кучеренко предлагает представителям гаражных кооперативов меморандум для защиты от застройщиковКучеренко предлагает представителям гаражных кооперативов меморандум для защиты от застройщиков
Раде предлагают увеличить штрафы для бизнеса за посетителей без масокРаде предлагают увеличить штрафы для бизнеса за посетителей без масок
Кабмин предлагает СНБО ввести санкции против Никарагуа из-за консульства в КрымуКабмин предлагает СНБО ввести санкции против Никарагуа из-за консульства в Крыму
Тимошенко: 75 млрд, которые недоплатил в бюджет "Нафтогаз", очень не хватает в борьбе с коронавирусомТимошенко: 75 млрд, которые недоплатил в бюджет "Нафтогаз", очень не хватает в борьбе с коронавирусом
Последние новости
Подгружаем последние новости