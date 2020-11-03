Профильный комитет предлагает увеличить доходы госбюджета-2021 на 20,2 млрд грн
Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября.
Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета завершил подготовку проекта Госбюджета на 2021 год к рассмотрению в первом чтении.
"По результатам рассмотрения Бюджетный комитет подготовил проект постановления относительно выводов и предложений, положения которого согласованы с Правительством. Проект Бюджетных выводов предлагает увеличить доходы госбюджета на 20,2 млрд гривен и осуществить определенное перераспределение расходов. За счет этого появилась возможность поддержать предложения по отдельным программам", - говорится в сообщении на странице комитета в фейсбуке.
Профильный комитет предлагает:
1. Уточнить или исключить отдельные положения законопроекта с целью их согласования с требованиями Бюджетного кодекса. В частности, речь идет об определении предельных объемов государственного гарантированного долга и государственных гарантий, распределении нераспределенных расходов на государственные капиталовложения (на основании решения соответствующей Межведомственной комиссии), а также об обеспечении парламентского контроля над распределением средств по некоторым бюджетным программам.
2. Учесть предложения об увеличении бюджетных расходов на:
- отдельные программы и мероприятия в сфере здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта;
- обеспечение функционирования дипломатических учреждений;
- утилизацию твердого ракетного топлива;
- предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям;
- реализацию государственных инвестиционных и инфраструктурных проектов.
Вместе с тем, комитет предлагает поручить правительству при подготовке законопроекта ко второму чтению проработать и другие предложения с целью поиска ресурса для возможного урегулирования соответствующих вопросов, в частности:
- повышения государственных социальных стандартов, прежде всего - прожиточного минимума, исходя из финансовых возможностей государства;
- увеличения отдельных расходов по представленным предложениям, исходя из имеющихся финансовых ресурсов бюджета и оценки обоснованности дополнительной потребности в бюджетных средствах;
- надлежащего финансового обеспечения оплаты труда педагогических работников;
- увеличения поступлений от приватизации государственного имущества с соответствующим уменьшением государственных заимствований и предельного объема государственного долга.
Предложения народных депутатов относительно отдельных субвенций местным бюджетам предложено решать в пределах предусмотренной субвенции на социально-экономическое развитие соответствующих территорий.
Накануне спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября.
Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.