В результате террористической атаки в центре Вены погибли двое мужчин и женщина
Правоохранители ликвидировали одного нападавшего - сторонника "Исламского государства", других разыскивают.
Фото: #twitter#.com/Arul_tnpyc
В результате террористического нападения в Вене вечером 2 ноября погибли три человека - двое мужчин и женщина. Это были случайные прохожие, которые во время нападения находились в центре столицы Австрии. Одного из нападавших застрелили правоохранители, передает DW.
В соцсети Twitter полиция отметила, что 15 человек ранены, среди них несколько находятся в тяжелом состоянии.
Нападение вблизи синагоги в 1-м райне Вены, совершенное по меньшей мере одним исламистским террористом, отметил министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер.
Сейчас о нападающем известно, что он является сторонником экстремистской группировки "Исламское государство", добавил глава австрийского МВД. Нападавший был вооружен и, вероятно, пытался посеять панику. В квартире предполагаемого террориста проводится обыск.
На улицах Вены проводится операция по розыску другого подозреваемого. "Мы не можем исключать, что есть и другие нападавшие", - отметил Негаммер.
Как сообщалось, вечером 2 ноября вблизи синагоги в центре Вены произошла стрельба. Нападавших, вероятно, было несколько, одного из них застрелили полицейские, остальные - скрылись.
Президент Австрии Александер ван дер Беллен осудил террористическое нападение и выразил соболезнования родственникам погибших и поддержку раненым. "Мы совместно и решительно будем защищать нашу свободу и демократию всеми дозволенными методами", - подчеркнул Ван дер Беллен.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены "гнусным терактом".