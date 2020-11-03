В результате террористической атаки в центре Вены погибли двое мужчин и женщина

Правоохранители ликвидировали одного нападавшего - сторонника "Исламского государства", других разыскивают.

В результате террористической атаки в центре Вены погибли двое мужчин и женщина
Фото: #twitter#.com/Arul_tnpyc

В результате террористического нападения в Вене вечером 2 ноября погибли три человека - двое мужчин и женщина. Это были случайные прохожие, которые во время нападения находились в центре столицы Австрии. Одного из нападавших застрелили правоохранители, передает DW.

В соцсети Twitter полиция отметила, что 15 человек ранены, среди них несколько находятся в тяжелом состоянии.

As of 06:30 am, this is what we can confirm towards the assault in Vienna's inner city district: #0211w pic.twitter.com/AIzIovFyKh

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 3, 2020

Нападение вблизи синагоги в 1-м райне Вены, совершенное по меньшей мере одним исламистским террористом, отметил министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер.

Сейчас о нападающем известно, что он является сторонником экстремистской группировки "Исламское государство", добавил глава австрийского МВД. Нападавший был вооружен и, вероятно, пытался посеять панику. В квартире предполагаемого террориста проводится обыск.

На улицах Вены проводится операция по розыску другого подозреваемого. "Мы не можем исключать, что есть и другие нападавшие", - отметил Негаммер.

Как сообщалось, вечером 2 ноября вблизи синагоги в центре Вены произошла стрельба. Нападавших, вероятно, было несколько, одного из них застрелили полицейские, остальные - скрылись.

Президент Австрии Александер ван дер Беллен осудил террористическое нападение и выразил соболезнования родственникам погибших и поддержку раненым. "Мы совместно и решительно будем защищать нашу свободу и демократию всеми дозволенными методами", - подчеркнул Ван дер Беллен.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в центре Вены "гнусным терактом".

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