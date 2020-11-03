Зеленский ответил роSSийско-армянскому режиссеру, который обвинил Украину в военной помощи Азербайджану

Президент Владимир Зеленский эмоционально ответил роSSийско-армянскому кинорежиссеру, сценаристу, продюсеру и актеру КВН Сарику Андреасяну, который обвинил Украину в военной помощи Азербайджану. Глава государства опроверг обвинения и посоветовал Андреасяну "не брать на себя роль носителя чужих фейков".

"Понимаю, Сарик, что это действительно болит. И жутко становится, когда воочию видишь, что такое настоящая война. И что хочется рвать и метать, чтобы не было этого в твоем доме. Так? Но ... Ну точно не надо брать на себя роль носителя чужих фейков. Понимаю, что и почему делает роSSийская пропаганда, и почему она тотально врет. Но тебя не понимаю абсолютно. Потому что Украина никогда и никуда не поставляла никаких фосфорных бомб. Вообще. Особенно в места, где уже горячо и где уже много горячих голов, которые хотят там что-то «геополитически порешать» ... Честно говоря, мне лично очень жаль, что ты, человек, которому я открыл дверь своего дома, и который прекрасно знает мой внутренний мир и мои ценности, так легко повелся на чужую пропаганду", - написал Зеленский в фейсбуке.

Он отметил, что "такие вбросы" появляются не впервые.

"Сначала так лгали об Украине и войне на Донбассе. Затем так лгали об Украине и войне в Сирии. Теперь это появилось в контексте войны в Нагорном Карабахе. И все делают одни и те же люди. Неужели ты не понимаешь, зачем это делают?", - спросил президент.

Он посоветовал прежде всего "правдиво ответить самому себе на простой вопрос: кому выгодно врать о войнах и об Украине?" и чаще мыть руки "после контактов с известной пропагандой".

"И все же у меня есть к тебе, Сарик, один вопрос, который именно сейчас можно поставить. Вопрос непростой. Потому что это о ценностях, о человеческой нормальности, об искренности. Где же был ты, когда война пришла в Украину, и когда погибали наши дети? Когда погибали граждане Украины армянского происхождения, а их не один и не два, а десятки! Что лично ты сказал тогда против агрессии? Ничего? Понимаю. Потому что это была не твоя война! А сегодня страшно стало, потому что этот ужас пришел и к твоему дому. Для меня лично все четко и просто: я за справедливый мир. И Украина точно не поддерживает любые поставки оружия любому. В отличие от другой известной страны, которая как раз и поставляет оружие всем. Ибо войны для нее - это хлеб и кровь. Мораль не может быть двойной - для себя и для других. Подумай об этом", - посоветовал президент.

1 ноября Андреасян обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявив, что в связи с военной помощью Азербайджану, у украинской власти "руки в крови". У себя в Instagram он вспомнил время, когда Зеленский был актером и "человеком с большим сердцем". Речь идет о периоде 2010-2011 гг., когда актер Владимир Зеленский снимался в комедии Андреасяна "Служебный роман. Наше время".

В своей публикации Андреасян обозначил официальный аккаунт Зеленского, добавив теги # армения, # Арцах, #stopazerbaijansaggression и #stopaliyev, и дописал: "И если уже такая история, хотел бы сказать, что Крым НАШ".

Напомним, в начале октября Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет предоставлять военную помощь какой-либо стране, и призвал Азербайджан и Армению к деэскалации.