Качура заявил, что не поддержит законопроект Зеленского о роспуске КСУ

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качура не поддержит президентский законопроект, который признает ничтожным голосование Конституционного суда (КСУ) по антикоррупционному законодательству и распускает действующий состав КСУ.

Об этом он заявил в комментарии "Цензор.НЕТ".

"Я поддерживаю Владимира Александровича в его искреннем стремлении разрешить кризис в Конституционном суде, я согласен, что решение КСУ - это дестабилизация, но я считаю, что мы усилим этот сценарий, если примем решение, которое приведет к еще большей дестабилизации. Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие наши депутаты сделают так же", - сказал Качура.

Он сообщил, что вместе с некоторыми коллегами по фракции поддержит законопроект, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.

"Это не идеальный, но компромиссный вариант. Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа", - отметил Качура.

Он выразил уверенность, что депутаты "должны действовать в правовом поле, а не в русле революционной целесообразности".

"Мы должны получить разъяснения Конституционного суда, по какой причине они спасли коррупционеров от ответственности. Мы должны получить разъяснения НАПК, зачем они отключили реестр. У нас есть заключение Венецианской комиссии, которая требует прекратить давление на суд. Наибольшая дестабилизация в стране начнется, когда мы, парламент, не исчерпав все возможности, пойдем неправовым путем", - резюмировал Качура.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекти признаки конституционного переворота.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны, и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Впрочем, Зеленский заявляет, что не станет отзывать законопроект.

Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского не попадет в зал Верховной Рады на голосование.

В Раде также зарегистрировали законопроект при соавторстве Разумкова, который восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.