Качура заявил, что не поддержит законопроект Зеленского о роспуске КСУ
Он поддержит законопроект, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Александр Качура не поддержит президентский законопроект, который признает ничтожным голосование Конституционного суда (КСУ) по антикоррупционному законодательству и распускает действующий состав КСУ.
Об этом он заявил в комментарии "Цензор.НЕТ".
"Я поддерживаю Владимира Александровича в его искреннем стремлении разрешить кризис в Конституционном суде, я согласен, что решение КСУ - это дестабилизация, но я считаю, что мы усилим этот сценарий, если примем решение, которое приведет к еще большей дестабилизации. Я не буду голосовать за законопроект президента, даже если меня исключат из фракции и разгонят парламент. И многие наши депутаты сделают так же", - сказал Качура.
Он сообщил, что вместе с некоторыми коллегами по фракции поддержит законопроект, поданный спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым.
"Это не идеальный, но компромиссный вариант. Также мы поставим на голосование обращение к судьям КС добровольно сложить полномочия в связи с утратой доверия со стороны украинского народа", - отметил Качура.
Он выразил уверенность, что депутаты "должны действовать в правовом поле, а не в русле революционной целесообразности".
"Мы должны получить разъяснения Конституционного суда, по какой причине они спасли коррупционеров от ответственности. Мы должны получить разъяснения НАПК, зачем они отключили реестр. У нас есть заключение Венецианской комиссии, которая требует прекратить давление на суд. Наибольшая дестабилизация в стране начнется, когда мы, парламент, не исчерпав все возможности, пойдем неправовым путем", - резюмировал Качура.
Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий видит в президентском законопроекти признаки конституционного переворота.
В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны, и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.
Впрочем, Зеленский заявляет, что не станет отзывать законопроект.
Нардеп от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук считает, что законопроект Владимира Зеленского не попадет в зал Верховной Рады на голосование.
В Раде также зарегистрировали законопроект при соавторстве Разумкова, который восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса.
Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.