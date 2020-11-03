После решения КСУ мы получили сигнал, что миссии МВФ можно не ждать, - Зеленский

Он отметил, что украинский бюджет имеет "дыру" из-за кризиса, связанного с коронавирусом.

После решения КСУ мы получили сигнал, что миссии МВФ можно не ждать, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

После решения Конституционного суда (КСУ) по антикоррупционному законодательству Украина может остаться без поддержки МВФ и других западных партнеров.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV.

"После их (КСУ - ред.) решения мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров, от Международного валютного фонда, никакого сотрудничества быть не может, никакой миссии можете не ждать", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинский бюджет имеет "дыру" из-за кризиса, связанного с коронавирусом.

"Поэтому нам нужна помощь наших партнеров", - сказал Зеленский.

Он добавил, что аналогичные сигналы были получены от Всемирного банка, ЕБРР, от всех послов "Большой семерки".

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрирован законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, восстанавливающую действие пунктов закона «О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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