Кравчук заявил, что готов к компромиссам с РоSSией по Донбассу

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что РоSSия "устала" от войны на Донбассе, поэтому шаги с украинской стороны могли бы дать "конкретные результаты".

Об этом он рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я думаю, что и РоSSия устала от этой войны на Донбассе, и не только на Донбассе. И если бы мы нашли совместно какие-то пути, которые не поставили, как они считают, РоSSию в невыгодное положение, в политически международном плане, я думаю, что это дало бы конкретные результаты", - сказал Кравчук.

Он отметил, что ему безразлично, как это отразится на политических позициях президента РФ Владимира Путина. По словам Кравчука, его цель - "чтобы в Украине был мир".

"Я готов на компромиссы, на разговоры. Но компромиссы - это же взаимные, а не просто односторонние компромиссы, или одностороннее движение. Это движение навстречу. Компромиссы - это поиск лучшего решения", - сказал Кравчук.

Напомним, Леонид Кравчук надеется, что Верховная Рада продлит действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО, срок которого истекает в декабре.