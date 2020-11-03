Зеленский призвал "Слуг народа" поддержать роспуск КСУ

Зеленский уверен, что действие антикоррупционного законодательства невозможно восстановить без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.

Зеленский призвал "Слуг народа" поддержать роспуск КСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании фракции "Слуга народа" в Верховной Раде, во время которого призвал партийцев поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава Конституционного суда.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский утверждает: если не восстановить доверие общества к Конституционному Суду, страна потеряет возможность получить любую международную финансовую помощь. Под угрозой также безвизовый режим Украины с Евросоюзом, а также поддержка со стороны ЕС, НАТО, Международного валютного фонда (МВФ) и других международных партнеров.

Зеленский также уверен, что действие антикоррупционного законодательства невозможно восстановить без принятия решения об увольнении судей Конституционного Суда.

"Любое новое решение парламента, которое попытается восстановить такую уголовную ответственность, будет априори неработающим. Его даже не надо будет заново обжаловать в Конституционном Суде", - сказал Зеленский.

По его словам, любое уголовное обвинение за нарушения при декларировании даже после принятия нового закона не будет иметь юридической силы.

"Если вы проголосуете за это решение, вы будете голосовать для народа. Иначе вы защищаете судей Конституционного Суда", - отметил президент.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного суда, которые не голосовали за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В этом случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Кроме того, зарегистрирован законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, восстанавливающую действие пунктов закона «О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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