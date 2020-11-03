Президент не исключает роспуска Рады в случае отказа голосовать за его законопроект

"Хочу, чтобы этот парламент работал на государство".

Президент не исключает роспуска Рады в случае отказа голосовать за его законопроект
Фото: скрін відео

Президент Владимир Зеленский не исключает роспуска парламента в случае отказа голосовать за его законопроект, предлагающий прекратить полномочия Конституционного суда.

Это может произойти в случае, если будет политический конфликт, заявил глава государства в эфире программы "Свобода слова".

"Много нестабильные вещей в стране ... Готов ли я распустить Раду? Я хочу, чтобы этот парламент работал на государство. От реализации нашего плана и от выводов, которые сделают наши депутаты, тоже будет зависеть. Если так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а, прежде всего, у «слуг народа», и если мы пойдем в разрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем", - заявил президент.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Зеленский отметил, что судьи действующего состава Конституционного суда, которые не голосовали за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В этом случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Кроме того, зарегистрирован законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, восстанавливающую действие пунктов закона «О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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