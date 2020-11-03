Зеленский призвал судей КСУ уйти в отставку и назвал условие их переизбрания

Общество будет поддерживать такое решение, считает президент.

Зеленский призвал судей КСУ уйти в отставку и назвал условие их переизбрания
Фото: president.gov.ua

Судьи действующего состава Конституционного суда, которые не голосовали за отмену антикоррупционного законодательства, должны добровольно уйти в отставку. В этом случае они смогут претендовать на места в обновленном составе КСУ.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

"Я считаю, чтобы выйти из этого конституционного и государственного коллапса, я считаю, что самый либеральный выход ... Они должны сделать выводы и пойти в отставку ... Там есть судьи, которые не поддерживали это решение. Я считаю, что даже они должны уйти в отставку. Тогда у них есть честный, справедливый шанс стать судьей КСУ обновленного состава. Это будет справедливо, все это примут. Общество будет поддерживать такое решение", - сказал Зеленский.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрировали законопроект, который восстанавливает действие отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса".

Проект имеет только одну статью, предусматривающую восстановления действия пунктов закона "О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

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