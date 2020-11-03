Зеленский заявил, что за решением КС стоят представители ОПЗЖ и "За будущее"

"Сейчас снова, как я называю, такой неожиданный сюрприз, направленный против государства".

Президент Владимир Зеленский заявил, что за скандальным решением Конституционного суда об отмене ряда положений антикоррупционного законодательства стоят представители партии ОПЗЖ и группы "За будущее".

Об этом он объявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

"Сегодня работу Конституционного суда я оцениваю как ураган, и мы говорим о последствиях этого урагана. И не случайным было мое решение бороться именно с ураганом, а не с последствиями. Мы помним девятнадцатый год, когда Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, мы потом в парламенте ее восстанавливали. Сейчас снова, как я называю, такой неожиданный сюрприз, который направлен против государства. Мы видим уже открыто через обращение к КС, какие это партии - это представители ОПЗЖ и представители "Майбаха" - "За будущее", - заявил он.

Зеленский считает, что судьи нивелировали работу НАПК и его "можно просто закрывать". По мнению президента, Конституционный суд имеет целью отменить работу антикоррупционных органов.

Напомним, что Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, зарегистрировали законопроект, который возобновляет действие отдельных положений Закона Украины "О предупреждении коррупции» и Уголовного кодекса ".

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действия пунктов закона "О предупреждении коррупции» - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.