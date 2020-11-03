ВАКС впервые после решения КСУ закрыл дело о коррупции

В 2015 году служащий вопреки законодательству не подал декларацию.

Высший антикоррупционный суд Украины закрыл дело против бывшего главы Запорожской областной государственной администрации Константина Брыля, который обвинялся в декларировании недостоверной информации. Это первое дело о коррупционных действиях, закрытое после принятия Конституционным судом решения об антикоррупционном законодательстве.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что Константин Брыль в декларациях за 2016 и 2017 годы не указал имущество, в том числе объекты недвижимости, в том числе земельный участок, автомобили, а также доходы и корпоративные права, на общую сумму почти 43 млн гривень.

Кроме того, выяснилось, что в 2015 году служащий вопреки законодательству вообще не подал декларацию.

Как сообщили "Интерфакс-Украина" в суде, дело против Константина Брыля закрыли из-за того, что 27 октября Конституционный суд Украины отменил уголовную ответственность за предоставление недостоверных данных в декларациях чиновников.

Напомним, что 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным деклараций. Кроме того, суд фактически лишил полномочий НАПК и отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации.

В Конституционном Суде объяснили, что основанием такого решения стало то, что по статье 366-1 УК могут судить лиц, не являющихся участниками правоотношений по декларированию.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление добродетели конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК возобновить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для разрешения текущей ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за решением Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства стоят "роSSийские марионетки" и некоторые влиятельные украинские олигархи.