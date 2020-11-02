РоSSийские наемники на Донбассе дважды нарушили мирные соглашения от начала суток

Оккупанты открывали огонь близ Шумов и Старогнатовки.

РоSSийские наемники на Донбассе дважды нарушили мирные соглашения от начала суток
Фото: Національна платформа "Діалог про мир та безпечну реінтеграцію"

С начала суток 2 ноября на Донбассе роSSийские наемники дважды нарушили режим полного прекращения огня.

В вечерней сводке пресс-центр операции Объединенных сил сообщает, что утром в районе Шумов противник применил противотанковый гранатомет и стрелковое оружие, а ближе к обеду вел огонь из противотанкового гранатомета неподалеку Старогнатовки.

"Выстрелы были неприцельны, поэтому огонь наши воины не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.

Напомним, что на протяжении прошлых суток, 1 ноября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации два раза нарушили договоренности о прекращении огня на Донбассе. Потерь в рядах ОС не было.

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