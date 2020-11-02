Глава КС заверил Арахамию, что закон о земле не тронут

Что касается закона о языке, то судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

Конституционный суд не планирует в ближайшее время рассматривать представление народных депутатов о неконституционности закона о рынке земли. Рассмотрение КСУ касается толкования нескольких понятий о земле в Основном законе.

Об этом рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который, вместе с коллегами, встретился с главой КСУ Александром Тупицким, передает Суспільне.

Ранее в СМИ появилась информация, что 2 ноября вместо собрания судей состоится рассмотрение конституционности принятого ВР закона о введении рынка земли.

"Он (Тупицкий - ред.) опроверг информацию о том, что сейчас происходит "изменоподобное" заседание о земле. Это - очередной процесс о земле, который продолжается уже несколько месяцев. И еще будет ряд заседаний", - рассказал Арахамия.

Глава фракции СН отметил, что просил Тупицкого проводить рассмотрение "в максимально открытом режиме", чтобы народные депутаты имели возможность услышать мнение всех судей и юридические аргументы, которые у них появляются.

"Они не рассматривали землю, они рассматривали статьи, связанные с рынком земли. Саму землю они сейчас не рассматривают и в ближайшее время, как сообщил господин Тупицкий, не станут рассматривать", - подчеркнул Арахамия.

По вопросу конституционности закона о языке глава КСУ сообщил, что его планируют рассмотреть в ближайшее время и отметил, что судьи "хорошо понимают, какая сейчас температура в обществе".

Кроме того, глава КСУ пообещал народному депутату, что будет привлекать к работе международных партнеров, "чтобы не было лишних обвинений".

Ранее сообщалось, что

нардепы "Слуги народа" во главе с Арахамией пришли в Конституционный суд, где проходит закрытое заседание.