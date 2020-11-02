Адвокаты Порошенко подают в суд на руководителя ГБР

Адвокат обращает внимание на то, что в соответствии с нормами УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должны расследовать следователи налоговой, а не ГБР.

Адвокаты Петра Порошенко подают в суд на исполняющего обязанности директора ГБР Алексея Сухачова с "требованием опровергнуть очередную ложь". Об этом сообщил адвокат Игорь Головань в Facebook. По его словам, ГБР направляет "очередной пустой запрос о «международной правовой помощи» в очередном юридически ничтожном производстве". «Таком же ничтожному, как и все остальные, которые «расследуются» ГБР с исключительной целью политического преследования пятого президента», - отметил адвокат.

«Упомянутая в «новости» ГБР компания создавалась исключительно в технических целях передачи активов в доверительную собственность Rothschild. Что и было сделано. После чего немедленно было подано заявление о ее ликвидации. Эта компания даже не открывала банковских счетов, и никакие средства ни из Украины, ни из какого-либо другого места не перечислялись. Петр Порошенко, согласно условиям доверительной собственности, все эти годы не вмешивается в управление «Рошен», а налоги с дивидендов уплачиваются в Украине. Петр Порошенко как физическое лицо является одним из крупнейших налогоплательщиков и меценатов. То же самое касается и «Рошен» как юридического лица», - заявил Головань.

По его мнению, ГБР транжирит десятки миллионов гривень на расследование заказных и юридически бесперспективных дел против Порошенко. «На запросах в Панаму, Кипр или Виргинские острова могли бы тоже сэкономить, потому что всю необходимую информацию в считанные секунды может выдать Google . Ничего нового ГБР найти уже не может», - убежден Игорь Головань.

Адвокат обращает внимание на то, что в соответствии с нормами УПК о подследственности, уклонение от уплаты налогов должны расследовать следователи налоговой, а ГБР никаких оснований, кроме указания президентского офиса, на осуществление следствия не имеет. «Поэтому неудивительно, что руководители ГБР не могут объяснить, кто, когда ушел от налогов. Суммы и юрисдикции», - констатировал Головань.

«ГБР уже отказывалось от своих слов. Объясняло, что никаких дел «относительно Петра Порошенко» не расследует. Поэтому мы в суде будем требовать опровержения очередной наглой лжи нового и.о. директора», - сообщил адвокат.