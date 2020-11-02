Стефанчук пообещал результаты анонсированного Зеленским аудита государства на этой неделе

Это собирались сделать еще в первые 100 дней президентства Зеленского.

Стефанчук пообещал результаты анонсированного Зеленским аудита государства на этой неделе
Фото: Lb.ua

Результаты проведенного украинским правительством аудита государства будут представлены до конца текущей недели.

Об этом сообщил представитель президента Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Я информирую, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства, - то, чем занимались. То есть фактически мы получим возможность посмотреть чек за вечеринку в 30 лет независимости Украины. И посмотреть, в каком состоянии экономического развития находимся мы сейчас", - цитирует Стефанчука Интерфакс-Украина.

Кроме этого, по словам представителя президента в Раде, "будет представлена в ближайшее время по требованию президента Украины стратегия экономического развития до 2030 года".

Как сообщалось, о намерении команды Зеленского провести "аудит государства" Стефанчук сообщил в мае 2019 года, причем изначально планировалось, что это будет сделано в первые 100 дней президентства нынешнего главы государства. 20 октября текущего года Зеленский анонсировал презентацию проведенного правительством аудита государства "в течение двух недель".

В то же время глава Украинского государства заявил, что в стране должна быть разработана полноценная стратегия развития, в том числе экономического, рассчитанная на длительный период - до 2030 года.

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