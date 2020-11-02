Нардепы "СН" и "Голоса" предлагают увеличить кворум судей Конституционного суда до 17

Сейчас суд полномочен осуществлять конституционное производство при 17 судьях в составе.

Нардепы "СН" и "Голоса" предлагают увеличить кворум судей Конституционного суда до 17
Фото: 24tv.ua

Народные депутаты от партий "Слуга народа" и "Голос" регистрируют изменения в закон о Конституционном суде.

В частности, в статье 10 о полномочности суда предлагается увеличить кворум с 12 до 17 судей. Об этом LB.ua сообщили источники в партии "Голос".

"Суд является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 17 судей Конституционного суда, которые вступили в полномочия", - говорится в проекте изменений.

Напомним, что Верховная Рада будет рассматривать несколько вариантов возвращения в силу некоторых положений антикоррупционного законодательства, отмененных решением Конституционного суда.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, готовится законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действие пунктов закона "О предупреждении коррупции», - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Блогер Арестович стал советником ТКГ по информационной политикеБлогер Арестович стал советником ТКГ по информационной политике
Блок рекламы


Похожие новости
Стефанчук пообещал результаты анонсированного Зеленским аудита государства на этой неделеСтефанчук пообещал результаты анонсированного Зеленским аудита государства на этой неделе
Языковой омбудсмен призвал КС проявить государственническую позициюЯзыковой омбудсмен призвал КС проявить государственническую позицию
Геращенко предложила создать комиссию, которая будет выбирать судей Конституционного СудаГеращенко предложила создать комиссию, которая будет выбирать судей Конституционного Суда
Из-за решения Конституционного суда НАПК прекратит проверку ряда госорганов и госпредприятийИз-за решения Конституционного суда НАПК прекратит проверку ряда госорганов и госпредприятий
Конституционный суд перенес собрание судейКонституционный суд перенес собрание судей
МВФ отреагировал на скандал вокруг решения Конституционного СудаМВФ отреагировал на скандал вокруг решения Конституционного Суда
Зеленский: “Демарш Конституционного Суда – публичное проявление заговора элит против президента и страныЗеленский: “Демарш Конституционного Суда – публичное проявление заговора элит против президента и страны
В ГБР расследуют возможную государственную измену главы Конституционного суда ТупицкогоВ ГБР расследуют возможную государственную измену главы Конституционного суда Тупицкого
"Политическое решение проблемы имеет право на существование", - министр юстиции о роспуске Конституционного Суда"Политическое решение проблемы имеет право на существование", - министр юстиции о роспуске Конституционного Суда
Глава Конституционного суда заявил о "признаках конституционного переворота" в проекте ЗеленскогоГлава Конституционного суда заявил о "признаках конституционного переворота" в проекте Зеленского
Последние новости
Подгружаем последние новости