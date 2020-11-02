Нардепы "СН" и "Голоса" предлагают увеличить кворум судей Конституционного суда до 17

Сейчас суд полномочен осуществлять конституционное производство при 17 судьях в составе.

Народные депутаты от партий "Слуга народа" и "Голос" регистрируют изменения в закон о Конституционном суде.

В частности, в статье 10 о полномочности суда предлагается увеличить кворум с 12 до 17 судей. Об этом LB.ua сообщили источники в партии "Голос".

"Суд является полномочным осуществлять конституционное производство, если в его составе есть как минимум 17 судей Конституционного суда, которые вступили в полномочия", - говорится в проекте изменений.

Напомним, что Верховная Рада будет рассматривать несколько вариантов возвращения в силу некоторых положений антикоррупционного законодательства, отмененных решением Конституционного суда.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предусматривает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

Кроме того, готовится законопроект, восстанавливающий действия отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса.

Проект имеет только одну статью, которая утверждает восстановление действие пунктов закона "О предупреждении коррупции», - это, в частности, регулирование деятельности Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и механизм проверки деклараций чиновников. Также проект закона предлагает восстановить статью 366-1 УК об уголовной ответственности за недостоверное декларирование.