Языковой омбудсмен призвал КС проявить государственническую позицию

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к судьям Конституционного Суда с призывом во время рассмотрения закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" проявить государственническую позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины.

Об этом информирует пресс-служба языкового омбудсмена.

Тарас Креминь напомнил, что третьего ноября Конституционный Суд Украины на закрытой части пленарного заседания планирует продолжить рассмотрение дела по представлению 51 народного депутата Украины относительно конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По мнению Креминя, этот закон полностью соответствует Конституции Украины и никаких оснований для того, чтобы признать этот документ неконституционным, нет. "Это чистой воды политическое обращение, не имеющее ничего общего с тем, что прописано в Основном законе", - подчеркнул омбудсмен.

По его словам, сегодня ведущее место украинского языка как государственного признают более 95% украинцев, что подтверждает: вопрос единственного государственного языка объединяет украинцев, а не разъединяет их, как это пытаются навязать нам извне. "Однако в условиях гибридной войны, в том числе на информационном и языковом фронтах, мы до сих пор видим инициативы отдельных политиков, которые заботятся о собственных рейтингах, а не о стране", - посетовал Креминь.

Учитывая это, омбудсмен обратился к судьям Конституционного Суда Украины с призывом проявить государственническую позицию и принять решение в пользу национальных интересов Украины, "поскольку вопрос языка является фундаментальным для нашего государства: для укрепления независимости, утверждения идентичности, единства и победы Украины".

Напомним, 25 апреля прошлого года Верховная Рада с 17-й попытки проголосовала за новый закон об обеспечении функционирования государственного языка. Владение украинским языком обязательно для большого круга служащих - от президента до учителей и врачей. Украинский язык должен использоваться в образовании (кроме дошкольных учреждений и школ с языком обучения национальных меньшинств) и сфере культуры. На личную жизнь действие закона не распространяется.

Закон о государственном языке вступил в силу 16 июля 2019 года, кроме трех прописанных в нем пунктов.

В мае прошлого года группа нардепов ОПЗЖ заявила, что обжалует закон в КС, и начала собирать для этого подписи.

В июне 2019-го Конституционный Суд получил представление 51 народного депутата, которые требуют признать неконституционным закон о государственном языке. Уполномоченными авторами являются депутаты Рады от "Оппозиционного блока" Александр Долженков и сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в Раде Вадим Новинский. Большинство инициаторов представления - депутаты от фракции "Оппозиционный блок".

Депутаты утверждают, что закон "нарушает конституционное право граждан на использование родного языка" и дискриминирует русскоязычных граждан. Кроме того, депутаты ссылаются на нарушения в ходе рассмотрения законопроекта, в частности, на факты неперсонального голосования депутатов.

7 июля Конституционный Суд Украины начал рассмотрение конституционности Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".