Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине

Госгеонедра в июле обратилась к СНБО с просьбой наложить санкции на институт, однако это до сих пор не сделано.

Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук оказался владельцем недр в Украине
Здание комплекс лучевой терапии ИЯИ РАН
Фото: inr.ru

Институт ядерных исследований РоSSийской академии наук с 2007 года является владельцем специального разрешения на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли.

Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на письма Государственной службы геологии и недр в СНБО от августа этого года.

В обнародованном документе говорится о том, что в 2007 году Министерство охраны окружающей природной среды Украины предоставило Институту ядерных исследований РоSSийской академии наук специальное разрешение на пользование недрами Артемовского месторождения каменной соли сроком на 20 лет.

Разрешение предусматривает строительство и эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, в частности для подземного хранения нефти, газа и других веществ и материалов, захоронения вредных веществ и отходов производства, а также сброс сточных вод.

"То, что институт РоSSийской академии наук был обнаружен среди владельцев спецразрешений на недра только в 2020 году, свидетельствует о том, что система государственного мониторинга потенциального и реального влияния роSSийских структур на экономику в Украине неэффективна", - заявил глава StateWatch Глеб Каневский.

В своем письме Государственная служба геологии и недр обратилась к СНБО с просьбой обеспечить внесение указанного института в санкционный список. Однако по состоянию на ноябрь 2020 года на институт не наложены санкции.

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