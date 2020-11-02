Геращенко предложила создать комиссию, которая будет выбирать судей Конституционного Суда

В "ЕС" зарегистрировали законопроекты, которые восстанавливают уголовную ответственность за электронное декларирование.

Геращенко предложила создать комиссию, которая будет выбирать судей Конституционного Суда
Ирина Геращенко
Фото: eurosolidarity.org

Сопредседатель фракции «Европейская Солидарность» Ирина Геращенко предложила создать в парламенте комиссию, которая будет выбирать профессиональных судей Конституционного Суда. Об этом она заявила во время Согласительного совета.

«Очень интересно читать реакции Арахамий, Зеленского о том, что революционные достояния всех майданов, то есть предыдущих лет были правильными. Хочу напомнить всей стране, что большинство конституционных судей, которые были назначены Порошенко, проголосовали против скандального решения, а председатель Конституционного суда был согласован Офисом Зеленского», - отметила Ирина Геращенко.

Она добавила, что в "ЕС" зарегистрировали законопроекты, которые восстанавливают уголовную ответственность за электронное декларирование.

«Мы не дадим уничтожить антикоррупционные органы, электронное декларирование, декларации, демократию. Парламент был единственным органом, который все эти годы брал на себя ответственность и разруливал кризисы, так же мы должны действовать и сегодня. Мы призываем, чтобы парламент честно, не так как конкурсную комиссию САП назначили, назначил ту комиссию, которая будет выбирать профессиональных судей Конституционного Суда, и принял законодательство, которое восстанавливает ответственность за недостоверное декларирование, восстанавливает полномочия всех антикоррупционных органов», - отметила сопредседатель фракции «Европейская Солидарность».

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