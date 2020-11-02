Пассажиропоток на границе с Беларусью упал на 15%

В минувшие выходные белорусская сторона не пропустила 20 граждан Украины и 2 иностранцев.

По состоянию на 1 ноября на украинско-белорусской границе функционирует семь пунктов пропуска. По сравнению с прошлыми выходными пассажиропоток упал на 15%.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Начиная с 29 октября, смежная сторона ограничила пропуск иностранных граждан на территорию республики, аргументируя такие действия необходимостью проведения дополнительных мероприятий по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В пунктах пропуска отмечается уменьшение количества путешествующих лиц, которые хотят попасть на территорию Беларуси.

Пограничники отмечают, что такая картина наблюдается даже в пунктах пропуска, где обычно движение является интенсивным - в "Новых Яриловичах" (Черниговская область), "Выступовичи" (Житомирская область) и "Доманово" (Волынская область).

Сейчас в пунктах пропуска на выезде из Украины границу преимущественно пересекают участники международных автомобильных перевозок.

Кроме того, в течение прошлых выходных белорусская сторона не пропустила и вернула на территорию Украины 20 граждан Украины и 2 иностранцев.

Напомним, Беларусь запретила въезд на свою территорию иностранцам и лицам без гражданства для предотвращения распространения коронавируса. Запрет начал действовать с 1 ноября. Ограничения не распространяются на тех, кто прибывает в международный аэропорт в Минске, а также дипломатов и ряд других категорий лиц. Все, кого пустят в Беларусь , в течение 10 календарных дней должны находиться на самоизоляции.