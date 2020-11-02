В Кропивницком выборы выиграл действующий мэр Райкович

Действующий мэр Кропивницкого Андрей Райкович, который баллотировался от партии "Пропозиция", второй раз выиграл выборы. За него проголосовали 53,53% избирателей.

Городская ТИК признала Андрея Райковича избранным городским головой, сообщает пресс-служба городского совета Кропивницкого. "Сегодня, 2 ноября, члены городской территориальной избирательной комиссии объявили результаты голосования за мэра Кропивницкого, которое состоялось 25 октября 2020 года. Так, за действующего главу города Андрея Райковича проголосовало 27 тысяч 839 горожан, а это 53,53% от общего количества принявших участие в голосовании", - говорится в сообщении.

По данным ТИК, второй результат - у директора ООО "Цифро маркет" Артема Стрижакова (партия "Перспектива города"). За него проголосовали 10 338 человек.

Райкович был избран мэром Кропивницкого 27 ноября 2015 года. Тогда победу Райковичу принесло решение комиссии, которая признала недействительными результаты на двух участках, где по предварительным подсчетам Стрижаков в сумме набирал 1008 голосов, а Райкович - только 378. Двое из членов избиркома проголосовали против таких результатов выборов.