Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19

"Есть много отраслей, нуждающихся в поддержке. Но давайте выставлять приоритеты".

Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19
Фото: пресслужба ВР

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19.

Во время Согласительного совета депутатских фракций и групп он обратил внимание присутствующих на темпы распространения коронавирусной болезни и большое количество инфицированных, зафиксированное на прошлой неделе, информирует пресс-служба парламента.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины и к гражданам - ответственно относиться к себе, своей работе, близким и обществу. Именно масочный режим позволяет очень серьезно уменьшить ту угрозу, которую несет коронавирусная инфекция", - отметил глава парламента.

По его словам, есть много отраслей, нуждающихся в поддержке.

"Но давайте выставлять приоритеты. У нас есть медики, учителя, военнослужащие на востоке Украины и правоохранительные органы", - сказал он.

Разумков добавил, что на этой неделе есть предложение рассмотреть проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым должна быть увеличена ответственность за неношение масок.

Кроме того, глава Верховной Рады отметил, что было обращение от представителей депутатских фракций и групп с просьбой заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, поскольку ситуация с заболеваемостью обостряется.

Ранее правительство разрешило использовать бюджетные деньги фонда борьбы с COVID-19 на проведение конкурса по производству патриотических сериалов.

Как сообщалось, законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно отсутствие масок, правительство подало в Верховную Раду еще в июле. Проект предусматривает, что за нарушение правил ношения масок украинцев будут штрафовать в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпотребслужбы и местного самоуправления.

Как сообщалось, согласно решению Кабмина, из 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19 35 млрд запланировано использовать для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. 27 октября в Минфине сообщили, что на строительство и ремонт дорог использовано 47% из выделенных 35 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSиюПьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию
Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Блок рекламы


Похожие новости
В столичном Дворце спорта разворачивают госпиталь для больных COVID-19 - ЛяшкоВ столичном Дворце спорта разворачивают госпиталь для больных COVID-19 - Ляшко
Разумков обсудил с руководителями фракций возвращение е-деклараций и законопроект о КСУРазумков обсудил с руководителями фракций возвращение е-деклараций и законопроект о КСУ
Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
Разумков: Украина нуждается в большем присутствии ОБСЕ на оккупированном ДонбассеРазумков: Украина нуждается в большем присутствии ОБСЕ на оккупированном Донбассе
Степанов просит депутатов ужесточить ответственность за отсутствие масок уже на следующей неделеСтепанов просит депутатов ужесточить ответственность за отсутствие масок уже на следующей неделе
Украина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19 - моделирование КШЭУкраина все еще на пути к худшему сценарию распространения COVID-19 - моделирование КШЭ
Глава КСУ пригласил Зеленского, Разумкова и Шмыгаля на встречу "в любом формате"Глава КСУ пригласил Зеленского, Разумкова и Шмыгаля на встречу "в любом формате"
НАПК опубликовало список должностных лиц, которые могут избежать ответственности из-за решения КСНАПК опубликовало список должностных лиц, которые могут избежать ответственности из-за решения КС
В Конституционном суде разъяснили причины отмены уголовной ответственности за недостоверное декларированиеВ Конституционном суде разъяснили причины отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование
МВД приостановило прием граждан из-за распространения COVID-19МВД приостановило прием граждан из-за распространения COVID-19
Последние новости
Подгружаем последние новости