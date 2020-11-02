"Есть много отраслей, нуждающихся в поддержке. Но давайте выставлять приоритеты".

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков призвал ответственно относиться к средствам из фонда борьбы с COVID-19.

Во время Согласительного совета депутатских фракций и групп он обратил внимание присутствующих на темпы распространения коронавирусной болезни и большое количество инфицированных, зафиксированное на прошлой неделе, информирует пресс-служба парламента.

"Обращаюсь к народным депутатам Украины и к гражданам - ответственно относиться к себе, своей работе, близким и обществу. Именно масочный режим позволяет очень серьезно уменьшить ту угрозу, которую несет коронавирусная инфекция", - отметил глава парламента.

По его словам, есть много отраслей, нуждающихся в поддержке.

"Но давайте выставлять приоритеты. У нас есть медики, учителя, военнослужащие на востоке Украины и правоохранительные органы", - сказал он.

Разумков добавил, что на этой неделе есть предложение рассмотреть проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения COVID-19, которым должна быть увеличена ответственность за неношение масок.

Кроме того, глава Верховной Рады отметил, что было обращение от представителей депутатских фракций и групп с просьбой заслушать министра здравоохранения Максима Степанова, поскольку ситуация с заболеваемостью обостряется.

Ранее правительство разрешило использовать бюджетные деньги фонда борьбы с COVID-19 на проведение конкурса по производству патриотических сериалов.

Как сообщалось, законопроект об усилении ответственности за несоблюдение всех противоэпидемических мероприятий, а именно отсутствие масок, правительство подало в Верховную Раду еще в июле. Проект предусматривает, что за нарушение правил ношения масок украинцев будут штрафовать в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов, то есть от 170 до 225 гривен.

Контроль за соблюдением противоэпидемических правил будут обеспечивать органы Национальной полиции, Госпотребслужбы и местного самоуправления.

Как сообщалось, согласно решению Кабмина, из 66 млрд гривен Фонда борьбы с COVID-19 35 млрд запланировано использовать для реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог. 27 октября в Минфине сообщили, что на строительство и ремонт дорог использовано 47% из выделенных 35 млрд гривен.