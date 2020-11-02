Денисова требует от РФ прекратить пытки украинского политзаключенного Шумкова

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от роSSийской коллеги Татьяны Москальковой принять срочные меры для прекращения пыток украинского политзаключенного Александра Шумкова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Об этом украинский омбудсмен написала в фейсбуке.

"Сообщение от родных о нанесении телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу и беспокойство за его жизнь. Обстоятельства, при которых сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ в Тверской области нанес физический и психологический ущерб жизни и здоровью Александру, - неизвестны", - отметила Денисова.

Омбудсман отметила, что такое поведение работников учреждения исполнения наказаний является ничем иным, как пыткой и жестоким обращением с заключенными, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры реагирования, а именно: прекратить пытки гражданина Украины, провести тщательное расследование обстоятельств вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи", - отметила Денисова.

Также омбудсмен просит представителей международных правозащитных организаций отреагировать на нарушение прав незаконно удерживаемого на территории РФ гражданина Украины Шумкова и способствовать его личной безопасности и возвращению домой после окончания срока заключения.

Напомним, Шумкова похитили в Украине и задержали в РоSSии 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 Севский суд Брянской области РФ приговорил его к четырем годам общего режима за членство в "Правом секторе".

Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года.

После ухода из "Правого сектора" Шумков поступил по контракту в 11 бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области.

17 августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что ФСБ РоSSии грозит Шумкову убийством.

1 ноября родные политзаключенного сообщили, что Шумкова избили в роSSийской колонии. Они считают, что из-за приближения даты освобождения провокации против Александра Шумкова участятся.