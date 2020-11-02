Денисова требует от РФ прекратить пытки украинского политзаключенного Шумкова

1 ноября украинца избили в роSSийской колонии.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует от роSSийской коллеги Татьяны Москальковой принять срочные меры для прекращения пыток украинского политзаключенного Александра Шумкова.

Фото: facebook.com/denisovaombudsman

Об этом украинский омбудсмен написала в фейсбуке.

"Сообщение от родных о нанесении телесных повреждений украинскому политзаключенному Александру Шумкову вызвало тревогу и беспокойство за его жизнь. Обстоятельства, при которых сотрудник ФКУ ВК4 УФСИН РФ в Тверской области нанес физический и психологический ущерб жизни и здоровью Александру, - неизвестны", - отметила Денисова.

Омбудсман отметила, что такое поведение работников учреждения исполнения наказаний является ничем иным, как пыткой и жестоким обращением с заключенными, что является грубым нарушением ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием принять срочные меры реагирования, а именно: прекратить пытки гражданина Украины, провести тщательное расследование обстоятельств вопиющего нарушения прав на жизнь и личную безопасность, а также обеспечить предоставление соответствующей медицинской помощи", - отметила Денисова.

Также омбудсмен просит представителей международных правозащитных организаций отреагировать на нарушение прав незаконно удерживаемого на территории РФ гражданина Украины Шумкова и способствовать его личной безопасности и возвращению домой после окончания срока заключения.

Напомним, Шумкова похитили в Украине и задержали в РоSSии 6 сентября 2017 года. В декабре 2018 Севский суд Брянской области РФ приговорил его к четырем годам общего режима за членство в "Правом секторе".

Он был охранником Дмитрия Яроша с ноября 2013 по ноябрь 2014 года.

После ухода из "Правого сектора" Шумков поступил по контракту в 11 бригаду армейской авиации сухопутных войск, где начал служить в Херсонской области.

17 августа 2017 года он не вернулся с военной службы домой.

Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что ФСБ РоSSии грозит Шумкову убийством.

1 ноября родные политзаключенного сообщили, что Шумкова избили в роSSийской колонии. Они считают, что из-за приближения даты освобождения провокации против Александра Шумкова участятся.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSиюПьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию
Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Блок рекламы


Похожие новости
Политзаключенного Шумкова избили в роSSийской колонииПолитзаключенного Шумкова избили в роSSийской колонии
Лукашенко требует отчислить протестующих студентовЛукашенко требует отчислить протестующих студентов
Зеленский требует достоверной статистики о тех, кто оправился от COVID-19Зеленский требует достоверной статистики о тех, кто оправился от COVID-19
Олег Ляшко признал свое поражение на довыборах в парламент, но требует расследованияОлег Ляшко признал свое поражение на довыборах в парламент, но требует расследования
При рассмотрении дела о хищениях на УЗ начались попытки давления на судейПри рассмотрении дела о хищениях на УЗ начались попытки давления на судей
Денисова: по состоянию на сейчас ни один избирательный участок не обеспечен термометрами и дезинфекторамиДенисова: по состоянию на сейчас ни один избирательный участок не обеспечен термометрами и дезинфекторами
Денисова заявила об ухудшении состояния здоровья незаконно заключенных крымских татар Джемиля Гафарова и Энвера ОмероваДенисова заявила об ухудшении состояния здоровья незаконно заключенных крымских татар Джемиля Гафарова и Энвера Омерова
Дочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с ЗеленскимДочь военного, который поджег себя на Майдане, требует встречи с Зеленским
Качура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведомаКачура: руководителем организации «Украинского выбора» Медведчука я мог стать без моего ведома
Денисова рассказала о ходе судебного заседания по делу Маркива в МиланеДенисова рассказала о ходе судебного заседания по делу Маркива в Милане
Последние новости
Подгружаем последние новости