Вследствие атаки в университете Кабула погибли по меньшей мере 20 человек

Нападавшие ворвались в аудиторию со студентами и начали стрелять.

Вследствие атаки в университете Кабула погибли по меньшей мере 20 человек
Фото: Ahmad Mukhtar

Вследствие атаки в университете Кабула, Афганистан, погибли по меньшей мере 20 человек, более 40 - получили ранения.

Об этом сообщает AlJazeera.

В здании университета было запланировано открытие иранской книжной выставки, которую должны были посетить несколько высокопоставленных чиновников, в том числе посол Ирана Бахадор Аминиан и атташе по вопросам культуры Мохтаба Норузи.

Перед открытием выставки на территорию университета ворвались трое нападавших с оружием.

По данным ToloNews, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 20 человек, еще 40 были ранены. Нападавшие ворвались в аудиторию со студентами и начали стрелять.

СМИ также сообщают, что на месте происшествия прогремел взрыв. Спецслужбы там же проводят операцию по обезвреживанию нападавших. Организаторы стрельбы пока неизвестны. Радикальное движение "Талибан" отрицает свою причастность к произошедшему.

Это уже второе нападение на учебные заведения в Афганистане за последние несколько дней. В результате взрыва, совершенного террористом-смертником рядом с учебным центром, погибли более десяти человек.

Напомним, в январе 2019 года по меньшей мере четыре человека погибли, более 90 ранены в результате взрыва автомобиля в столице Афганистана Кабуле. Среди пострадавших было 23 ребенка.

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