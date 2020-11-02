Закарпатская ОГА обвинила мэрию Ужгорода в игнорировании проблемы переполненных больниц

Областная власть обратилась в прокуратуру.

Закарпатская ОГА обвинила мэрию Ужгорода в игнорировании проблемы переполненных больниц
Фото: facebook.com/odazakarpattya

Городские власти Ужгорода регулярно не выполняют решения государственной и региональной комиссий по вопросам техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций, чем привели к попаданию областного центра в красный уровень эпидопасности.

Об этом заявили в Закарпатской областной государственной администрации.

Как отмечается, в настоящее время больницы Ужгорода заполнены на 100%, и тяжелых больных вынуждены направлять в другие районы области.

"Так, 21 октября региональная комиссия обязала расширить количество больничных коек для больных коронавирусом до 30%, а 30 октября - до 50%. 29 октября распоряжением руководителя государственного уровня - министра здравоохранения Украины Максима Степанова - предусмотрено создание на базе КНП «Центральная городская клиническая больница» г. Ужгорода многопрофильного COVID-19 госпиталя. Все решения, на сегодня, не выполнены и саботируются", - говорится в сообщении.

В ОГА отмечают, что невыполнение решения комиссии - это прямая ответственность городских властей, являющихся владельцем учреждения.

Сообщается, что 31 октября во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за невыделения дополнительных коек в Ужгороде умер больной.

Закарпатская ОГА выразила соболезнования семье и близким умершего и сообщила, что официально обращается в прокуратуру области с требованием провести расследование в части определения ответственных за смерть горожанина.

Напомним, согласно последнему эпидзонированию со 2 ноября в красную зону попали города Ужгород и Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области.

По состоянию на утро 2 ноября на Закарпатье зафиксировано 14 911 случаев коронавируса, в частности 216 за последние сутки. Выздоровели 7053 пациента, 378 - умерли.

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