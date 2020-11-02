Новое карантинное зонирование в Украине начало действовать со 2 ноября

С понедельника, 2 ноября, в Украине обновили список населенных пунктов, которые входят в карантинные зоны. Если еще неделю назад в "красную" зону входили половина областей, то на сегодняшний день "зелеными" остались только два района на Херсонщине, а "красной" и "оранжевой" стала почти вся территория страны.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, Киев остается в "оранжевой" зоне, а Борисполь, Васильков, Обухов, Переяслав, Фастов, Ужгород, Полтава, Харьков и Житомир попали в "красную" зону.

В "красную" карантинную зону также вошли:

Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничевский, Киверцовский и Турийский район Волынской области;

Славянский район Донецкой области;

Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Бердичевский, Емильчинский, Житомирский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Народицкий, Овручский, Попельнянский, Романовский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;

Берегово, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;

Пологовский район Запорожской области;

Ивано-Франковск и Тисменицкий район Ивано-Франковской области;

Марковский и Троицкий районы Луганской области;

Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;

Николаев Николаевской области;

Беляевка, Измаил и Теплодар, Балтский, Березовский, Ивановский, Лиманский, Овидиопольский, Подольский, Савранский, Саратский и Татарбунарский районы Одесской области;

Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский и Острожский районы Ривненской области;

Сумы и Лебедин, Сумской район Сумской области;

Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Козовский, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;

Богодуховский и Золочевский районы Харьковской области;

Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Летичевский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Монастырищенский и Тальновский районы Черкасской области;

Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Заставнивский, Кицманский и Хотинский районы Черновицкой области;

Чернигов и Варвинский район Черниговской области.

В "оранжевую" зону с 2 ноября вошли:

Винница, Жмеринка, Казатин, Ладыжин, Могилев-Подольский и Хмельник, Барский, Бершадский, Винницкий, Гайсинский, Жмеринский, Иллинецкий, Калиновский, Козятинский, Крыжопольский, Липовецкий, Литинский, Могилев-Подольский, Мурованокуриловецкий, Немировский, Оратовский, Песчанский, Погребищенский , Теплицкий, Тывровский, Томашпольский, Тростянецкий, Тульчинский, Хмельницкий, Черновицкий, Чечельницкий, Шаргородский и Ямпольский районы Винницкой области;

Луцк, Гороховский, Камень-Каширский, Ковальский, Локачинский, Луцкий, Любешевский, Любомльский, Маневицкий, Ратновский, Рожищенский, Старовыжевский и Шацкий районы Волынской области;

Днепр, Вольногорск, Каменское, Желтые Воды, Кривой Рог, Марганец, Никополь, Новомосковск, Павлоград, Першотравенск, Покров, Синельниково и Терновка, Апостоловский, Васильковский, Верхнеднепровский, Днепровский, Криворожский, Криничанский, Новомосковский, Межевской, Никопольский, Новомосковский , Павлоградский, Петриковский, Петропавловский, Покровский, Пятихатский, Синельниковский, Солонянский, Софиевский, Солонянский, Царичанский, Широковский и Юрьевский районы Днепропетровской области;

Авдеевка, Бахмут, Угледар, Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск, Соледар и Торецкое, Бахмутский, Великоновоселковский, Волновахский, Добропольский, Константиновский, Мангушский, Марьинский, Никольский, Александровский, Покровский и Ясиноватский районы Донецкой области;

Барановский, Брусиловский, Коростенский, Малинский, Новоград-Волынский, Олевский, Пулинский, Радомышльский, Ружинский и Хорошевский районы Житомирской области;

Мукачево, Хуст и Чоп, Береговский, Виноградовский, Воловецкий, Иршанский, Межгорский, Мукачевский, Раховский, Свалявский, Тячевский и Хустский районы Закарпатской области;

Запорожье, Бердянск, Мелитополь и Токмак, Бердянский, Бильмацкий, Васильевский, Великобелозерский, Веселовский, Вольнянский, Гуляйпольский, Запорожский, Каменско-Днепровский, Мелитопольский, Михайловский, Новониколаевский, Ореховский, Приазовский, Приморский, Розовский, Токмакский, Черниговский и Якимовский районы Запорожской области;

Болехов, Бурштын, Калуш, Коломыя и Яремче, Богородчанский, Верховинский, Галицкий, Городенковский, Долинский, Калушский, Коломыйский, Косовский, Надвирнянский, Рогатинский, Рожнятовский, Снятинский и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

Киев, Белая Церковь, Березань, Бровары, Буча, Ирпень, Ржищев и Славутич, Барышевский, Белоцерковский, Богуславский, Бориспольский, Бородянский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Володарский, Згуровский, Иванковский, Кагарлыкский, Киево-Святошинский, Макаровский, Мироновский, Переяслав Хмельницкий, Полесский, Рокитнянский, Сквирский, Ставищанский, Таращанский, Тутаевский, Фастовский и Яготинский районы Киевской области;

Кропивницкий, Знаменка, Александрия и Светловодск, Благовещенский, Бобринецкий, Ольшанский, Гайворонский, Голованевский, Добровеличковский, Долинский, Знаменский, Компанеевский, Кропивницкий, Маловисковский, Новгородковский, Новоархангельский, Новомиргородский, Новоукраинский, Александровский, Александрийский, Онуфриевский, Петровский, Светловодский и Устиновский районы Кировоградской области;

Лисичанск, Рубежное и Северодонецк, Беловодский, Белокуракинский, Кременской, Меловской, Новоайдарский, Новопсковский, Попаснянский, Сватовский, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области.

В "желтой" зоне оказались такие населенные пункты: Голая Пристань, Каховка и Новая Каховка, Бериславский, Великолепетихский, Верхнерогачицкий, Генический, Голопристанский, Ивановский, Каланчацкий, Каховский, Новотроицкий, Олешковский и Чаплынский районы Херсонской области.

В "зеленой" зоне повезло оказаться Каховскому и Скадовскому районам Херсонской области.

Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, тотальный карантин в городах "красной" зоны правительство вводить не будет. В населенных пунктах разрешено работу общественного транспорта, ТРЦ и магазинов. Школы и детские сады также в основном будут работать, однако руководители учебных заведений в праве сами решать, переводить ли детей на дистанционное обучение.

Ранее сообщалось, что "светофорный" принцип деления Украины на эпидемиологические зоны вскоре может поменяться, так как оказался не самым эффективным и удобным инструментом в борьбе с эпидемией коронавируса в стране.