В столичном Дворце спорта разворачивают госпиталь для больных COVID-19 - Ляшко

"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают".

В столичном Дворце спорта разворачивают госпиталь для больных COVID-19 - Ляшко
Фото: википедия

Министерство здравоохранения начинает развертывание мобильного госпиталя во Дворце спорта в Киеве.

Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью "Сегодня".

"Уже есть предварительные сметы, которые дорабатывают. Мы собрали потребности по оборудованию, дали задание ГП "Медицинские закупки", чтобы там проанализировали цены, и запускаем постановление, которым выделим на это средства, и начинаем разворачивать госпиталь во Дворце спорта", - сказал он .

Главный санврач также рассказал о требованиях к таким госпиталям.

"Это госпитали, которые должны быть развернуты в приспособленных помещениях, имеющих отопление, вентиляцию, санитарно-технические условия. То есть это большие площади, на которых дополнительно размещаются койки таким образом, чтобы была большая блочная система, где можно будет подвести кислород к койко-месту, обеспечить реанимационные отделения, комнаты для медицинского персонала", - отметил Ляшко.

По его словам, уже определено, какое количество оборудования нужно для мобильного госпиталя. В то же время, Ляшко отметил, что проблема заключается не столько в обеспечении данным оборудованием, сколько в обеспечении медицинскими кадрами.

Напомним, 2 ноября Министерство здравоохранения запустило в работу единый контакт-центр по противодействию распространению коронавируса.

По состоянию на 31 октября Минздрав сообщал, что загруженность коек в опорных больницах первой волны пациентов с коронавирусом составила 67,2%.

За минувшие сутки в Украине зафиксировано 6754 новых случая COVID-19. Самый высокий показатель загруженности - в Одесской (87,3%), Житомирской (85,9%) и в Полтавской (85,4%) областях.

По результатам моделирования Киевской школы экономики, в Украине уже с ноября могут выявлять до 10 тысяч новых случаев ковида за сутки. До конца года от коронавируса могут умереть до 20 тысяч украинцев.

До 31 декабря в Украине действует адаптивный карантин. Согласно последнему карантинному зонированию, с 26 октября в Украине красный уровень эпидопасности действует в 100 административных единицах.

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