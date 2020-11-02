Тимошенко связывает ситуацию вокруг КСУ с представлением о продаже земли

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко связывает ситуацию, произошедшую вокруг Конституционного суда, с тем, что суд принял к рассмотрению представление о неконституционности распродажи украинской сельскохозяйственной земли, стратегической собственности, введения игорного бизнеса в стране, создания иностранных наблюдательных советов в государственных корпорациях. Об этом она сообщила во время брифинга в Верховной Раде, передает пресс-служба.

«Цель устроенной властями информационной кампании - смести этот суд, оставить распродажу земли и стратегической собственности страны в силе, а на место действующего Конституционного Суда поставить карманных марионеток, которые будут обслуживать политику колонизации страны», - считает Тимошенко.

При этом она подчеркнула, что «Батькивщина» всегда была и остается сторонником электронного декларирования, полного и чиновниками всех уровней.

«Чтобы поставить все точки над «и», наша команда внесла три законопроекта, которые предусматривают четкое введение электронного декларирования на всех уровнях чиновнической вертикали. Мы внесли законопроект об ответственности конституционных судей за нарушение закона - но не правительство должно контролировать суды, а Высшая квалификационная комиссия. Мы также хотим попросить Верховную Раду немедленно рассмотреть наш законопроект об уголовной ответственности за неправильное заполнение деклараций и незаконное обогащение. Все это должно быть принято Верховной Радой, потому что нельзя оставлять Конституционный Суд под давлением и практически управлением исполнительной ветви власти», - отметила Юлия Тимошенко.