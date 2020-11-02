Зеленский придет на вечернее заседание фракции "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский придет на заседание фракции "Слуга народа", которое состоится вечером 2 ноября.

Начало запланировано на 19:05, заседание со вступительным словом откроет президент. Об этом LB.ua сообщил источник во фракции.

После этого вступительное слово произнесет спикер парламента Дмитрий Разумков. Далее запланировано выступление главы фракции Давида Арахамии по приоритетным для рассмотрения 3-6 ноября законопроектам.

До 21:30 "слуги народа" планируют обсуждение приоритетных законопроектов. В повестке дня фракции указано, что на обсуждение будет представлен законопроект Зеленского "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству". Этот документ будет презентовать представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

Также будут обсуждать проект закона об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы по обеспечению сбора данных и информации, необходимой для декларирования отдельных объектов налогообложения.

Кроме того, планируется говорить о проекте госбюджета на следующий год и изменениях к нему, изменениях в Бюджетный кодекс, законе о виртуальных активах, законе о господдержке инвестиционных проектов, изменениях в законы по организации и деятельности органов местного самоуправления и изменениях в переходные положения Налогового кодекса.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прислал аудиообращение фракции "Слуга народа" в Верховной Раде. Сообщение поступило в партийный чат СН. Президент заявил, что не сомневается, что нардепов будут соблазнять и ломать сторонние силы, даже внутри фракции.

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные фундаментальные законы - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым. Готовы ли мы поставить на кон гибель страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - заявил он.

Зеленский подал в Раду законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" после того, как КС отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование, лишил полномочий Национальное агентство по предупреждению коррупции и обязал закрыть доступ к электронным декларациям. Проект предполагает роспуск состава судей КС и возвращение всех отмененных норм законов. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.