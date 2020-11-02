Минцифра запустила тест на цифровую грамотность

После сдачи теста каждый получит электронный сертификат.

Минцифра запустила тест на цифровую грамотность
Фото: William Iven/Unsplash

Министерство цифровой трансформации Украины запускает тест для проверки цифровой грамотности украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Минцифры.

"Тест поможет выявить общий уровень цифровой грамотности, пробелы в цифровых навыках и сориентирует, какие именно компетенции следует усовершенствовать", - говорится в сообщении.

Тест поможет проверить знания и навыки по цифровой грамотности в 6 сферах: 1) Основы компьютерной грамотности. 2) Информационная и медиаграмотность. Умение работать с данными. 3) Создание цифрового контента. 4) Коммуникация и взаимодействие в цифровом обществе. 5) Безопасность в цифровой среде. 6) Решение технических проблем. Обучение в течение жизни в цифровом обществе.

Для того, чтобы пройти тест, необходимо ответить на 90 вопросов в течение 30-40 минут. После сдачи теста каждый получит электронный сертификат, удостоверяющий общий уровень цифровой грамотности, общее количество набранных баллов, а также количество баллов по каждой сфере компетенций.

"Задачи теста систематизированы по сферам знаний европейской рамки цифровых компетентностей для граждан DigComp 2.1., адаптированной украинскими экспертами", - добавили в Минцифры.

Напомним, в январе Министерство цифровой трансформации запустило курсы по цифровизации в формате сериала. Цель проекта - обучить 6 млн украинцев за три года.

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