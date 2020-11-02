Верховная Рада рассмотрит проект бюджета 5 ноября

На этой неделе депутаты также рассмотрят "законопроект об инвестнянях".

Верховная Рада Украины 5 ноября рассмотрит в первом чтении законопроект о бюджете на 2021 год.

Об этом сообщил на заседании Согласительного совета Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"На этой неделе, насколько я понимаю - в четверг, мы планируем рассмотрение бюджета. Я думаю, что сегодня будет комитет, и глава комитета сможет об этом доложить", - заявил спикер.

Разумков также отметил, что комитет по вопросам бюджета должен как можно скорее рассмотреть предложения к проекту госбюджета, выводы Счетной палаты и подготовить проект постановления Верховной Рады.

Глава парламента также отметил, что на этой неделе Рада рассмотрит так называемый законопроект об инвестнянях.

Напомним, что Рада планировала рассмотрение бюджетного проекта еще 20 октября, однако его перенесли на следующий пленарный день - 3 ноября. Вместо этого на заседании 20 октября выступал президент Владимир Зеленский. До этого парламент почти месяц не мог собраться из-за вспышки коронавируса среди нардепов.

19 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что проект бюджета не готов к рассмотрению.

К проекту Государственного бюджета на 2021 год депутаты предложили 2451 поправку. С 12 по 15 октября Комитет ВРУ по вопросам бюджета должен определить, какие из поправок будут учтены. Среди тем, которые были поддержаны комитетом, - увеличение расходов на медицину. Комитет поручил правительству найти дополнительные 102 миллиарда гривен на программу медицинских гарантий и еще 7,7 миллиарда гривен на лекарства. Накануне из-за запланированных расходов под парламентом протестовали пациенты. Они назвали проект "бюджетом смерти" и подчеркивали, что на следующий год не заложено финансирование лечения ряда тяжелых заболеваний.

16 октября Бюджетный комитет Рады не смог собраться для рассмотрения проекта бюджета. Явились только 11 из 18 членов комитета, то есть кворум не собрался. Срыв заседания официально объяснили техническими причинами.

Проект бюджета правительство представило парламенту 18 сентября. Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что бюджет базируется на программе Кабмина и стратегических целях, определенных президентом. Министр считает, что запланированный на 2021 год бюджетный дефицит 6% ВВП является оправданным, умеренным и соответствует общемировым тенденциям.