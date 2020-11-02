Мэром Константиновки стал Азаров
Олег Азаров - представитель партии "ОПЗЖ".
Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов в городской совет Константиновки Краматорского района Донецкой области.
Об этом сообщается на сайте ЦИК.
Так, мэром города избран представитель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Азаров. Он набрал 41,46% голосов (6804).
На втором месте - самовыдвиженец Александр Кулик с 33,44%, на третьем - Сергей Чертков с 9,74%.
Всего за пост мэра Константиновки соревновались 15 кандидатов.
Олег Азаров является представителем партии "ОПЗЖ". Он родился в июле 1976 года в городе Тольятти (РоSSия). Имеет украинское гражданство. Женат, имеет троих сыновей.
Азаров окончил Константиновский индустриальный техникум по специальности "Механик стекольной промышленности", а также "Славянский деловой институт".
Ранее работал судебным распорядителем, инспектором в Константиновской Государственной налоговой инспекции, а с 2009 начал заниматься адвокатской деятельностью.
Напомним, в городской совет Бахмута прошел экс-регионал Владислав Лукьянов, который поддерживал референдум на Донбассе.