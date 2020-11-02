Мэром Константиновки стал Азаров

Центральная избирательная комиссия объявила результаты выборов в городской совет Константиновки Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Так, мэром города избран представитель партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Олег Азаров. Он набрал 41,46% голосов (6804).

На втором месте - самовыдвиженец Александр Кулик с 33,44%, на третьем - Сергей Чертков с 9,74%.

Всего за пост мэра Константиновки соревновались 15 кандидатов.

Олег Азаров является представителем партии "ОПЗЖ". Он родился в июле 1976 года в городе Тольятти (РоSSия). Имеет украинское гражданство. Женат, имеет троих сыновей.

Азаров окончил Константиновский индустриальный техникум по специальности "Механик стекольной промышленности", а также "Славянский деловой институт".

Ранее работал судебным распорядителем, инспектором в Константиновской Государственной налоговой инспекции, а с 2009 начал заниматься адвокатской деятельностью.

Фото: cvk.gov.ua

Напомним, в городской совет Бахмута прошел экс-регионал Владислав Лукьянов, который поддерживал референдум на Донбассе.