Зеленский в аудиообращении к "СН" предупредил об угрозе кровопролития и гибели страны из-за решения КС

"Нужно принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно. Это даже не просьба".

Президент Украины Владимир Зеленский прислал аудиообращение фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Сообщение поступило в партийный чат СН, сообщили LB.ua источники во фракции "Слуга народа". Такой формат президент объяснил нехваткой времени на общение с каждым отдельно.

В обращении говорится, что пора делать сложный, но обязательный выбор.

"Странное поведение судей Конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова как система прозрачных правил и договоренностей прекратит свое существование. Или мы наконец станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово - "нет". "Нет лжи", - говорится в обращении президента к нардепам.

Зеленский напомнил, что чуть больше года назад "удалось шокировать старую коррупционную политику". Президент заявил, что не сомневается, что нардепов будут соблазнять и ломать сторонние силы, даже внутри фракции.

"Время требует от нас правильных эмоций и смелости ... Сегодня надо показать свое единство, показать, что мы партия, которая умеет драться за себя, за свое имя, за свою политику. Неужели вы не видите, что другие партии, которые еще вчера должны были уйти в небытие, стоят в стороне и смеются. Может докажем, что мы намного сильнее?" - заявил он.

Зеленский добавил, что бой идет за имидж и репутацию Украины, за необратимость изменений и невозврат "к вчерашнему дню".

"Мы либо докажем, что являемся настоящей партией, которая умеет объединяться, или докажем, что такие, как все ... По итогам сегодняшних ваших решений, голосований, будем принимать глобальные решения, попробуем жестко перезагрузить всю систему", - отметил президент.

Он заявил, что "надо принять жесткие решения по Конституционному суду. Обязательно. Это даже не просьба. Никаких просьб, когда уничтожают ценности. Проживем и без просьб".

"История не судит победителей. И если я решу, что путь разрешения кризиса возможен только через предложенный закон - надо обязательно поддержать. Если мы найдем другой, менее конфликтный путь - будет другое решение. Но пока могу сказать только одно: последнее решение Конституционного суда, эти скандальные фундаментальные законы - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, тогда получим противостояние на улицах. И, кстати, этот ответ общества будет жестким, но справедливым . Готовы ли мы поставить на кон гибель страны? А если нет, то вместе берем на себя ответственность и вместе восстанавливаем справедливость и законность", - заявил он.

Напомним, что 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям. Кроме того, суд фактически лишил полномочий НАПК и отменил уголовную ответственность за внесение недостоверных данных в декларации.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

В Конституционном Суде разъяснили причины отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Суд считает, что по статье 366-1 УК могут судить лиц, не являющихся участниками правоотношений по декларированию.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС. Глава Конституционного суда Александр Тупицкий усматривает в президентском законопроекте признаки конституционного переворота.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что идею президента об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Однако в Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за решением Конституционного суда относительно антикоррупционного законодательства стоят "роSSийские марионетки" и некоторые влиятельные украинские олигархи.

2 ноября спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собрал руководителей парламентских фракций на совещание. На заседании обсуждался вопрос возвращения в законодательство электронных деклараций. Депутаты хотят проголосовать за это уже в пятницу.