Кличко премировал своих заместителей
Мэр Киева Виталий Кличко премировал своих заместителей за фактически отработанное время в октябре. Размер премии составил 45% к должностному окладу.
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“Премировать заместителей председателя Киевской городской государственной администрации по итогам работы в октябре 2020 года за фактически отработанное время в пределах экономии фонда оплаты труда аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в размере согласно приложению”, – говорится в сообщении.
Согласно приложению, премии шести заместителям Кличко – Петру Пантелееву, Валентину Мондриевскому, Вячеславу Непопу, Александру Густелеву, Марине Хонде, Александру Харченко – составили 45% к должностному окладу.
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Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился премировать своего заместителя – секретаря Киевсовета Владимира Прокопива по результатам работы в сентябре. Размер премии составил 140% должностного оклада секретаря столичного горсовета.
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