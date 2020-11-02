Кличко премировал своих заместителей

Кличко премировал своих заместителей

Мэр Киева Виталий Кличко премировал своих заместителей за фактически отработанное время в октябре. Размер премии составил 45% к должностному окладу. 

Об этом KV стало известно из распоряжения столичного головы Виталия Кличко от 23 октября 2020 года № 732. 

“Премировать заместителей председателя Киевской городской государственной администрации по итогам работы в октябре 2020 года за фактически отработанное время в пределах экономии фонда оплаты труда аппарата исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) в размере согласно приложению”, – говорится в сообщении.

Согласно приложению, премии шести заместителям Кличко – Петру Пантелееву, Валентину Мондриевскому, Вячеславу Непопу, Александру Густелеву, Марине Хонде, Александру Харченко – составили 45% к должностному окладу. 

Как сообщала KV, киевский городской голова Виталий Кличко решил премировать своих заместителей за работу в сентябре. Премии в размере 45% от должностного оклада достались шести его заместителям. 

Напомним, Киевский городской голова Виталий Кличко распорядился премировать своего заместителя – секретаря Киевсовета Владимира Прокопива по результатам работы в сентябре. Размер премии составил 140% должностного оклада секретаря столичного горсовета.

Фото: KV


Сергей Албул, КиевВласть

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