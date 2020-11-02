Из-за решения Конституционного суда НАПК прекратит проверку ряда госорганов и госпредприятий

В НАПК отметили, что это еще одно из "сокрушительных последствий, которые принесло решение Конституционного Суда для антикоррупционной инфраструктуры в Украине".

Из-за решения Конституционного суда НАПК прекратит проверку ряда госорганов и госпредприятий
Фото: ukrinform.ua

Из-за решения Конституционного Суда Национальное агентство по предупреждению коррупции прекращает проверки в Укравтодоре, Энергоатоме, АРМА и Секретариате Уполномоченного ВРУ по правам человека.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

"НАПК прекращает плановые проверки в:

  • Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор)
  • Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)
  • Секретариате Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека;
  • внеплановую проверку в Государственном предприятии "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что это еще одно из "сокрушительных последствий, которые принесло решение Конституционного Суда для антикоррупционной инфраструктуры в Украине".

"В этих учреждениях мы должны были проверить условия защиты обличителей, подготовку и выполнение антикоррупционных программ и каналы сообщения о возможных фактах нарушений Закона "О предупреждении коррупции", - заявил глава НАПК Александр Новиков.

В НАПК добавили, что к концу года должны были быть проведены проверки в:

  • Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
  • Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра
  • Национальном агентстве Украины по вопросам государственной службы;
  • Счетной палате Украины.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

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