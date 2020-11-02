Конституционный суд перенес собрание судей

О причинах и подробностях такого решения в КСУ не сообщается.

Конституционный суд перенес собрание судей
Фото: Вікторія Матола

Конституционный суд Украины перенес собрание судей, которое было назначено на утро 2 ноября.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"Собрание судей Конституционного Суда Украины перенесено", - говорится в сообщении. О причинах и подробностях такого решения в КСУ не рассказали.

На сайте КСУ 30 октября сообщалось, что собрание судей проведут в 11:00 в понедельник. Впрочем, ни тогда, ни сейчас ничего о причине, по которой судьи должны были собраться, не сообщалось.

Согласно закону о КСУ, собрание судей решает вопросы, не связанные непосредственно с осуществлением конституционного производства и не относящиеся к вопросам, которые решает суд на своих заседаниях. Собрание судей является полномочным при условии присутствия на нем не менее двух третей от общего состава КСУ.

Ранее сообщалось, что 2 ноября в 12:00 КСУ должен рассматривать представление народных депутатов относительно конституционности отдельных положений земельной реформы.

3 ноября КСУ планирует в закрытом режиме рассмотреть дело относительно закона о языке, а также системы гарантирования вкладов физических лиц.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

30 октября Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине.

30 октября у здания КСУ прошел масштабный митинг с файерами, полиция перекрывала движение. В то же день после акции протеста Конституционный Суд заказал решетки на окна и двери.

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