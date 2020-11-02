Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"

Журналист призвал опубликовать записи этого разговора.

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно обнародовать записи, на которых, вероятно, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов обсуждают назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"НАБУ среди записей в кабинете главы ОАСК Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при ОП Андреем Портновым о назначении главой Конституционного суда Александра Тупицкого (или, скажем юридически точно, это какие-то очень похожи на них голоса)", - написал он в фейсбуке.

На записях обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.

"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений относительно КС", - считает Бутусов.

Он отметил, что Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019-го, а судьей КСУ был избран в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.

"В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть роSSийский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде требовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, касающихся порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей. Не исключено, что решения Конституционного суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков. Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу. А если следствие придет к выводу, что к влиянию на решение Конституционного суда имеет сам Офис президента, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КС, но и ОП", - добавил Бутусов.

Напомним, 30 октября следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка в оккупированном Крыму и возможной государственной измены главы КСУ Тупицкого.

27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. Обнародовав это решение 28 октября, КСУ объяснил, что антикоррупционное законодательство "создает предпосылки для неправомерного влияния на суд".

НАПК заявило, что КСУ действовал в собственных интересах, принимая это решение. В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ к государственному реестру электронных деклараций. Вечером 29 октября после заседания СНБО и решения Правительства доступ восстановили.

Секретарь СНБО Данилов послал завуалированное предупреждение КСУ. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности". Он также заявил о вмешательстве РоSSии в решения КСУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSиюПьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию
Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Блок рекламы


Похожие новости
Судья КС Слиденко заявил, что после давления из ОПУ написал заявление об отставкеСудья КС Слиденко заявил, что после давления из ОПУ написал заявление об отставке
В ГБР расследуют возможную государственную измену главы Конституционного суда ТупицкогоВ ГБР расследуют возможную государственную измену главы Конституционного суда Тупицкого
По судьям КСУ открыто производство по факту возможного захвата властиПо судьям КСУ открыто производство по факту возможного захвата власти
В НАПК заявили, что Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов властиВ НАПК заявили, что Конституционный суд заблокировал назначение руководящих кадров органов власти
Глава ОАСК Вовк снова не пришел на заседание по избранию меры пресеченияГлава ОАСК Вовк снова не пришел на заседание по избранию меры пресечения
Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь"Кабмин назначил главой Государственной таможенной службы гендиректора аэропорта "Борисполь"
В Чернигове произошла потасовка между наблюдателями от партии и главой УИК из-за ошибок в бюллетеняхВ Чернигове произошла потасовка между наблюдателями от партии и главой УИК из-за ошибок в бюллетенях
ВАСК не смог избрать меры пресечения судьям ОАСК, так как они не явились на заседаниеВАСК не смог избрать меры пресечения судьям ОАСК, так как они не явились на заседание
Главой Комиссии по регулированию азартных игр стал участник Invictus Games Иван РудыйГлавой Комиссии по регулированию азартных игр стал участник Invictus Games Иван Рудый
Одесский судья Павел Меденцев заочно получил девять летОдесский судья Павел Меденцев заочно получил девять лет
Последние новости
Подгружаем последние новости