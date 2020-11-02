Судья Вовк, Богдан и Портнов обсуждали назначение Тупицкого главой КСУ - "Цензор.НЕТ"

Национальное антикоррупционное бюро Украины должно обнародовать записи, на которых, вероятно, глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, тогдашний глава Офиса президента Андрей Богдан и экс-заместитель главы Администрации президента Андрей Портнов обсуждают назначение Александра Тупицкого главой Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщил главный редактор "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"НАБУ среди записей в кабинете главы ОАСК Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при ОП Андреем Портновым о назначении главой Конституционного суда Александра Тупицкого (или, скажем юридически точно, это какие-то очень похожи на них голоса)", - написал он в фейсбуке.

На записях обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.

"Эти записи необходимо опубликовать, чтобы общество могло им дать оценку накануне судьбоносных решений относительно КС", - считает Бутусов.

Он отметил, что Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019-го, а судьей КСУ был избран в 2013-м, еще в бытность Портновым замглавы АП.

"В связи с международным резонансом, связанным с действиями Тупицкого и заявлением секретаря СНБО Алексея Данилова, что в действиях КС есть роSSийский след и внешнее давление, предлагаю президенту Украины и Верховной Раде требовать немедленного расследования всех материалов НАБУ, касающихся порядка назначения Тупицкого главой КС, и рассмотрения вопроса об ответственности фигурантов записей. Не исключено, что решения Конституционного суда могли быть спровоцированы влиянием на Тупицкого ряда высокопоставленных должностных лиц и политиков. Очевидно, что без прослушивания этих записей Верховная Рада не сможет принять объективное решение по данному делу. А если следствие придет к выводу, что к влиянию на решение Конституционного суда имеет сам Офис президента, то кризис вызовет вопросы об ответственности и перезагрузке не только КС, но и ОП", - добавил Бутусов.

Напомним, 30 октября следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка в оккупированном Крыму и возможной государственной измены главы КСУ Тупицкого.

27 октября КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за декларирование недостоверной информации. Также суд отменил ряд положений закона о предотвращении коррупции. Обнародовав это решение 28 октября, КСУ объяснил, что антикоррупционное законодательство "создает предпосылки для неправомерного влияния на суд".

НАПК заявило, что КСУ действовал в собственных интересах, принимая это решение. В то же время из-за решения КСУ НАПК закрыло доступ к государственному реестру электронных деклараций. Вечером 29 октября после заседания СНБО и решения Правительства доступ восстановили.

Секретарь СНБО Данилов послал завуалированное предупреждение КСУ. Он отметил, что "решения некоторых органов государственной власти представляют угрозу национальной безопасности". Он также заявил о вмешательстве РоSSии в решения КСУ.