МВФ отреагировал на скандал вокруг решения Конституционного Суда

МВФ считает внедрение в Украине системы подотчетности чиновников через е-декларации важным элементом двустороннего взаимодействия и призывает усилить эффективность всех антикоррупционных органов в государстве. Об этом сообщает Укринформ.

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Что говорят в Фонде

«Запуск комплексной электронной системы доступа к информации об активах и доходах высокопоставленных лиц в 2016 году был и остается критически важным шагом вперед в борьбе с коррупцией, и его не нужно отменять», — отметили в МВФ .

Важнейшим элементом взаимодействия МВФ с Украиной на протяжении последних лет остается создание эффективной антикоррупционной базы, подчеркнули в МВФ .

«Поддержка и усиление эффективности всех антикоррупционных институтов в Украине является ключевым фактором для разворачивания более мощного и равного роста, а следовательно, является важным обязательством по программе, поддержанной МВФ ».

Как подчеркнули в Фонде, «дискуссии по проблемным вопросам продолжаются».

Предыстория

28 октября НАПК закрыло доступ к реестру электронных деклараций чиновников во исполнение решения Конституционного суда.

Накануне КСУ признал неконституционными ряд положений закона «О предотвращении коррупции» и уголовной ответственности за недостоверную информацию в декларациях чиновников, по сути — отменил ответственность за незаконное обогащение.

На срочном заседании СНБО 29 октября Зеленский призвал правоохранителей разобраться, как и на каком основании принималось решение КС по НАПК, заверив, что реестр деклараций продолжит работу, несмотря ни на что.

КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием. То есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные тому вреду, который он нанес или мог нанести.