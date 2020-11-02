После акции протеста Конституционный суд заказал решетки на окна и двери

Закупка была обнародована после митинга 30 октября.

После акции протеста Конституционный суд заказал решетки на окна и двери
Фото: Макс Требухов

После массового митинга с забросом файерами и презервативами Конституционный суд решил установить решетки на окна и двери.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

В системе "Прозорро" отмечается, что КСУ 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тыс гривен.

Какие двери и окна должны быть зарешечены, в соглашении не указано.

Закупка была проведена без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки ниже законного порога - 50 тыс грн. Фактически в "Прозорро" было просто обнародованы лишь данные о соглашении, заключенном без открытых торгов.

Отмечается, что закупка была обнародована после 16:00, то есть после завершения акции возле Конституционного суда утром 30 октября. Тогда граждане, возмущенные решением КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, забросали двор суда презервативами и дымовыми шашками. Тех судей, которые принимали решения, требовали отправить в роSSийский Ростов.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

30 октября Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

30 октября Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSиюПьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию
Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Семья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковидСемья Посла Украины в Турции самоизолировалась из-за ковид
Степанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы МинздраваСтепанов не предоставит Зеленскому объективную статистику по больным COVID-19, потому что это не позволяют протоколы Минздрава
Блок рекламы


Похожие новости
После проигрыша в Киеве Притула готовится к выборам в РадуПосле проигрыша в Киеве Притула готовится к выборам в Раду
Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19
В Грузии оппозиция заявляет о тотальной фальсификации на выборах и анонсировала акции протестаВ Грузии оппозиция заявляет о тотальной фальсификации на выборах и анонсировала акции протеста
Конституционный суд не может принимать решения относительно самого себя, - секретарь СНБОКонституционный суд не может принимать решения относительно самого себя, - секретарь СНБО
Литва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытия границыЛитва направила ноту протеста Беларуси из-за закрытия границы
Судья КС Слиденко заявил, что после давления из ОПУ написал заявление об отставкеСудья КС Слиденко заявил, что после давления из ОПУ написал заявление об отставке
Украинская сторона в ТКГ расценивает обострение на Донбассе как "инцидент, приведший к трагическим последствиям", - АрестовичУкраинская сторона в ТКГ расценивает обострение на Донбассе как "инцидент, приведший к трагическим последствиям", - Арестович
Мендель: Зеленский разговаривал с Тупицким после решения КСУМендель: Зеленский разговаривал с Тупицким после решения КСУ
Депутат Европарламента объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕСДепутат Европарламента объявил голодовку в знак протеста против бюджетного соглашения ЕС
Нардеп от "Слуги народа" Шевченко послал коллегу по фракции Безгина из-за сообщения в соцсетиНардеп от "Слуги народа" Шевченко послал коллегу по фракции Безгина из-за сообщения в соцсети
Последние новости
Подгружаем последние новости