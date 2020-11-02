После акции протеста Конституционный суд заказал решетки на окна и двери

После массового митинга с забросом файерами и презервативами Конституционный суд решил установить решетки на окна и двери.

Об этом сообщает издание "Наші гроші".

В системе "Прозорро" отмечается, что КСУ 30 октября заключил соглашение с ООО "Трейд тулс" на установку металлических решеток на окна и двери первого этажа стоимостью 49 тыс гривен.

Какие двери и окна должны быть зарешечены, в соглашении не указано.

Закупка была проведена без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки ниже законного порога - 50 тыс грн. Фактически в "Прозорро" было просто обнародованы лишь данные о соглашении, заключенном без открытых торгов.

Отмечается, что закупка была обнародована после 16:00, то есть после завершения акции возле Конституционного суда утром 30 октября. Тогда граждане, возмущенные решением КСУ об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование, забросали двор суда презервативами и дымовыми шашками. Тех судей, которые принимали решения, требовали отправить в роSSийский Ростов.

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

30 октября Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, предусматривающий "восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.