Министр развития общин и территорий Чернышов выздоровел от коронавируса

О заболевании он сообщил 16 октября.

Министр развития общин и территорий Чернышов выздоровел от коронавируса
Фото: Макс Требухов

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов получил отрицательный тест на COVID-19 и сегодня, 2 ноября, вернулся к исполнению своих обязанностей.

Об этом сообщается на сайте министерства.

О своей болезни Чернышов сообщил 16 октября.

"В Минрегионе продолжают придерживаться профилактических мер: осуществляется ежедневный температурный скрининг работников, запрещается пребывание в админзданиях без масок, проводится сквозное проветривание помещений и проведение влажных уборок с использованием дезинфицирующих средств, полностью отменены личные приемы граждан, максимально ограничен круг лиц, посещающих административные здания министерства", - говорится в сообщении.

Кроме того, рабочие встречи, совещания, другие публичные мероприятия переведены в онлайн-режим.

В конце сентября из-за вспышки коронавируса в Верховной Раде было решено отменить пленарные заседания до 20 октября. В течение нескольких дней ковид обнаружили у 10 нардепов и сотрудников аппарата. Так, коронавирусом заболела руководитель партии "Голос" Кира Рудык. 29 сентября о положительном тесте на ковид сообщили также пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк.

В начале карантина переболели Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашов (ОПЗЖ), Сергей Рудик (внефракционный), Анна Скороход (внефракционный).

Также известно, что ковидом болели Иван Крулько и Олег Мейдич ("Батькивщина"), Валерий Божик, Юрий Аристов, Роман Грищук и Степан Чернявский ("Слуга народа"), Иван Чайковский ("За будущее").

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