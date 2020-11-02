Разумков обсудил с руководителями фракций возвращение е-деклараций и законопроект о КСУ

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков собрал руководителей парламентских фракций на совещание.

Об этом сообщил депутат партии "Голос" Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

На заседании обсуждался вопрос возвращения в законодательство электронных деклараций. Депутаты хотят проголосовать за это уже в пятницу.

Также речь шла о президентском законопроекте о перезагрузке Конституционного Суда.

"Сегодня в 9:30 глава парламента собрал руководство фракций. Тема заранее не была известна (может соскучились). По факту: возвращение в законодательство е-деклараций. Пока предложен механизм вернуть в первоначальном виде (даже без исключения судей). А потом уже в нормальном режиме менять закон за два месяца. Регистрацию планируют сегодня, если согласуют все фракции. Голосовать хотят в пятницу", - написал Железняк.

Фото: телеграм-канал/Железный нардеп Фото: телеграм-канал/Железный нардеп

Он также добавил, что в Раде уже есть несколько других законопроектов, которые возвращают нормы е-деклараций, "но без судей".

Напомним, 28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано. НАПК вынужденно закрыло доступ к электронным декларациям.

Глава МИД Дмитрий Кулеба назвал решение КСУ "серьезным ударом", но отметил, что оно не разрушает взаимодействие Украины с западными партнерами. По его словам, задача МИД - совместно найти оптимальные пути решения созданной проблемы, чтобы антикоррупционная инфраструктура в Украине действовала должным образом. Сложившуюся ситуацию министр назвал недопустимой и выразил поддержку НАПК.

В Европейском Союзе заявили, что обеспокоены решениями КСУ о деятельности антикоррупционных органов, и они могут стать основанием для приостановления безвизового режима.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. Он поручил зарегистрировать в Верховной Раде законопроект, который предусматривает "восстановление доброчестности конституционного судопроизводства в Украине". Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС.

30 октября Дмитрий Кулеба заявил, что МИД привлечет иностранных партнеров для восстановления доброчестности конституционного судопроизводства в Украине.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что идею президента об обновлении состава КСУ поддержал Европарламент. Ее также согласовали с послами стран "Большой семерки".

Однако в Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей КСУ будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.