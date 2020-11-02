Глава ВОЗ пошел на самоизоляцию после контакта с больным COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреесус пошел на самоизоляцию после того, как стало известно о его контакте с больным COVID-19.

Об этом он сообщил в Twitter .

"Выяснилось, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет симптомов, но я буду на самоизоляции ближайшие несколько дней, согласно протоколам ВОЗ, и буду работать из дома", - написал Гебреесус.

Он также добавил, что очень важно, чтобы все придерживались рекомендаций по охране здоровья.

"Именно так мы разорвем цепочку распространения COVID-19, подавим вирус и защитим системы здравоохранения", - отметил глава ВОЗ.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19 . I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020

Напомним, ВОЗ рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года. Эксперты заявляют, что в начале следующего года будут данные о третьей фазе испытаний вакцин.

Ранее глава ВОЗ призвал не политизировать пандемию ковида.