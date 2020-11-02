Малюська: эпидемическая ситуация в украинских колониях прекрасна, как в фантастических фильмах

В украинских колониях эпидемическая ситуация с заболеванием коронавирусом лучше, чем ожидали.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода".

"Если речь идет об эпидемической ситуации в колониях, то там настолько все прекрасно, что выглядит, как в фантастических фильмах. Там не болеют люди коронавирусом практически", - сказал он.

Министра спросили, не связано ли это с тем, что там не делают ПЦР-тестов.

"И тогда все ходят бессимптомные абсолютно стопроцентно? Нет. На самом деле если бы это было действительно так, и мы бы ничего не делали, по законам развития эпидемии, у нас была бы трагическая ситуация и со смертностью, и с переводом лиц на лечение. На самом деле - нет. Я сам до конца не понимаю, каким образом, что мы такого кардинального сделали", - ответил Малюська.

По его словам, в колониях предприняли много мер противоэпидемической безопасности.

"Мы закрыли [учреждения] для посещений, мы обеспечили средствами индивидуальной защиты. Но все равно частично загадка остается. Потому что показатели заболеваемости, когда я о них говорю коллегам из Минздрава, любым другим специалистам, то никто не верит в реальности", - пояснил министр.

Вместе с тем он добавил, что болеет персонал колоний.

"В том-то и дело, что сотрудники болеют, болеют довольно в большом количестве. Но это не касается заключенных. Среди заключенных у нас есть три смерти с подтвержденным коронавирусом. Но, я напомню, у нас и заключенных и осужденных более 50 тыс. Более 50 тыс. И за всю эпидемию три смерти. Причем, я еще объясню, эти три смерти - это не люди, чтобы можно было с чистой душой сказать, которые умерли от коронавируса. Там было столько болезней, что вопрос жизни был сомнительным, мягко говоря, и без коронавируса. Есть даже подозрения, что мы их возили лечить и на анализы, и там они и подхватили этот коронавирус", - рассказал Малюська.

Он предполагает, что инфицирование могло произойти во время выезда на лечение и на анализы.

Напомним, в Украине 1 ноября было зафиксировано 7 959 новых случаев ковида. Умерло 110 человек, выписаны 2 513 больных COVID-19.