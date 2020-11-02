Кипр может запустить новую программу для привлечения инвесторов

Министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис заявил, что власти острова могут запустить новую программу, в которой основным требованием будет проживание инвестора на Кипре. Об этом пишет internationalinvestment.biz.

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При этом власти Кипра не планируют возобновлять программу «Гражданство в обмен на инвестиции».

Что говорят на Кипре

«Нас критикует ЕС . Мы не можем говорить о другой программе «Гражданство в обмен на инвестиции», в особенности о такой, какая у нас [уже] была», — пояснил министр финансов.

Константинос Петридис допустил запуск новой программы, одним из требований которой станет реальное проживание инвесторов на Кипре. Также он упомянул о других способах привлечения инвестиций на остров.

«Создалось ошибочное впечатление, что у Кипра есть только эта программа», — сказал Петридис. При этом он обратил внимание, что на Кипре действует привлекательное инвестиционное законодательство, сложился комфортный налоговый режим, англосаксонская правовая система, а также развита инфраструктура.

Как действовала старая программа

Схема «Паспорт Республики Кипр в обмен на инвестиции» действовала следующим образом: иностранные миллионеры вкладывали в кипрскую экономику €2,5 млн, покупали недвижимость в пожизненное владение и имели право не проживать в Республике Кипр.

Причиной для отмены программы стало расследование телеканала Al Jazeera, в котором рассказывается о коррупционных схемах, связанных с получением паспортов в обмен на инвестиции.

Кипрские власти сообщили об отмене с 1 ноября программы предоставления гражданства за инвестиции. Причиной стали связанные с программой злоупотребления.

В 2019 году Кипр лишил гражданства 26 человек, которые купили его по схеме «паспорт за инвестиции». Президент Никос Анастасиадес признал, что, возможно, при «золотые паспорта» были выданы ошибочно.