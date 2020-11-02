Президент рассказал, кем надо заменить нынешний состав КСУ

Среди аргументов за отставку судей Зеленский вспомнил низкий уровень доверия населения к этой институции - 2,2%.

Президент рассказал, кем надо заменить нынешний состав КСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что нынешних судей Конституционного суда Украины необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами.

Об этом он написал в своей статье для The Financial Times.

"Это - "суд кенгуру", и его глава находится под следствием за то, что в 2018 году приобрел недвижимость в оккупированном Россией Крыму, что является полным нарушением украинского законодательства, и не сообщил об этом в своей электронной декларации. Несколько судей этого суда также находятся под следствием за неполное раскрытие их активов в соответствии с тем же законодательством, которое они только что признали незаконным, - это чрезвычайный и неприемлемый конфликт интересов. Неудивительно, что даже до кризиса всего 2,2% населения Украины полностью доверяли Конституционному суду. Этих судей необходимо заменить независимыми уважаемыми юристами", - написал он.

Отметим, что "суд кенгуру" - английская идиома, обозначающая незаконный суд, инсценировку, пародию на правосудие. Эти слова часто применяются по отношению к суду, который, формально соблюдая процедуры, выносит быстрый и заранее подготовленный приговор.

К таким судам относят проведенный в 1967 году Международный трибунал Рассела, целью которого было осудить войну во Вьетнаме. Хотя трибуналом были проведены две сессии, его решения не имели юридической силы.

Напомним, что 27 октября КС признал неконституционными ряд положений антикоррупционного законодательства. На закрытом заседании отменена статья 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование). Соответствующее решение принято по представлению 47 народных депутатов фракции ОПЗЖ от 4 августа о конституционности отдельных положений закона "О предупреждении коррупции", Уголовного кодекса, Гражданского процессуального кодекса и других связанных с ними законов Украины.

28 октября КСУ обнародовал решение, которым электронное декларирование в Украине фактически было ликвидировано.

Президент Зеленский созвал срочное заседание СНБО. После этого президент подал в парламент проект закона, предусматривающего возвращение ответственности за недостоверное декларирование и роспуск состава судей КС. Кроме того, Правительство обязало НАПК восстановить доступ к реестру электронных деклараций.

В Совете Европы предупреждают, что возможное прекращение полномочий судей Конституционного суда Украины будет "вопиющим нарушением" основного закона страны и призывают рассмотреть другие варианты для решения текущей ситуации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Активистка Femen обнажилась перед посольством Польши в КиевеАктивистка Femen обнажилась перед посольством Польши в Киеве
Экс-нардеп Лозинский, сидевший за убийство, выиграл выборы в Кировоградской областиЭкс-нардеп Лозинский, сидевший за убийство, выиграл выборы в Кировоградской области
ВСУ назвали имена погибших у Водяного военныхВСУ назвали имена погибших у Водяного военных
Пьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSиюПьяный украинец в шлепанцах пытался пешком попасть в РоSSию
Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%Виталий Кличко побеждает в первом туре с показателем 50,6%
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: “Демарш Конституционного Суда – публичное проявление заговора элит против президента и страныЗеленский: “Демарш Конституционного Суда – публичное проявление заговора элит против президента и страны
Ульяна Супрун рассказала, как восстановить обоняние и вкус после коронавирусаУльяна Супрун рассказала, как восстановить обоняние и вкус после коронавируса
Заместитель главы Офиса президента поехал с визитом в ЕгипетЗаместитель главы Офиса президента поехал с визитом в Египет
Офис президента приступил к разбору результатов местных выборовОфис президента приступил к разбору результатов местных выборов
В Офисе президента отреагировали на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательстваВ Офисе президента отреагировали на решение КСУ относительно антикоррупционного законодательства
Ковид подтвердили у еще одного заместителя главы Офиса президентаКовид подтвердили у еще одного заместителя главы Офиса президента
Вице-президент Еврокомиссии заразился коронавирусом
Виталий Кличко рассказал, как Шварцнеггер поздравил его с победой на выборахВиталий Кличко рассказал, как Шварцнеггер поздравил его с победой на выборах
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не ответил на пять вопросов президентаСпикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не ответил на пять вопросов президента
Кабмин обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"Кабмин обновил состав Наблюдательного совета "Укроборонпрома"
Последние новости
Подгружаем последние новости